DOOM The Dark Ages startet im Early Access – PS5 Pro bietet beste Grafikqualität

Mit dem heute in den Early Access gestarteten Spiel DOOM: The Dark Ages hat Bethesda Softworks erneut einen Volltreffer im Universum der DOOM-Franchise gelandet. Das Spiel, entwickelt von id Software, beeindruckt durch realistische Grafiken, actiongeladene Kämpfe und blutige Gameplay-Elemente. Doch ein besonderes Detail hat die Aufmerksamkeit vieler auf sich gezogen: Die grafische Überlegenheit der PlayStation 5 Pro im Vergleich zur Xbox Series X und S.

Grafische Unterschiede zwischen den Konsolen

Warum sieht DOOM: The Dark Ages auf der PS5 Pro besser aus? In einem aktuellen Video, das die verschiedenen Konsolenversionen von DOOM: The Dark Ages vergleicht, wird deutlich, dass die PlayStation 5 Pro in einigen grafischen Aspekten die Nase vorn hat. Dies liegt teilweise daran, dass die PS5 Pro eine neuere Konsole ist und über verbesserte Hardware verfügt, wie etwa eine schnellere GPU und AI-gestützte Upscaling-Technologien.

Besonders auffällig ist die Darstellung der Vegetation, die auf der PS5 Pro deutlich detaillierter und lebendiger wirkt als auf der Xbox Series X. Zudem erreicht die PS5 Pro eine maximale Auflösung von 1662p, während die Xbox Series X und die Standard-PS5 nur bis zu 1440p schaffen. Diese Unterschiede tragen dazu bei, dass die PS5 Pro in Sachen Grafikqualität etwas besser abschneidet.

Das Gameplay von DOOM: The Dark Ages

Was macht das Gameplay von DOOM: The Dark Ages besonders? DOOM: The Dark Ages bietet ein intensives und strategisches Spielerlebnis, das sich von seinen Vorgängern unterscheidet. Anstatt nur auf schnelle, akrobatische Kämpfe zu setzen, liegt der Fokus nun auf einem schwereren und strategischeren Kampferlebnis. Der Doom Slayer wird als „eiserner Panzer“ dargestellt, der über verbesserte Nahkampffähigkeiten und eine Zeitlupen-Glory-Kill-Funktion verfügt, um die Kontrolle während der Kämpfe zu verbessern.

Neue Waffen wie der Skull Crusher und der Schildsäge ermöglichen es den Spielern, Angriffe zu blockieren, zu parieren und in einer einzigen Eingabe anzugreifen. Zudem bietet das Spiel erstmals die Möglichkeit, Fahrzeuge wie einen kybernetischen Drachen und einen 30-stöckigen Atlan-Mech zu steuern, um Feinde in bestimmten Spielabschnitten zu bekämpfen.

Verfügbarkeit und Veröffentlichung

Wann und auf welchen Plattformen ist DOOM: The Dark Ages verfügbar? DOOM: The Dark Ages ist seit dem 13. Mai 2025 im Early Access verfügbar und wird offiziell am 15. Mai 2025 auf den Markt kommen. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series X und S. Trotz der Tatsache, dass Bethesda und id Software Xbox-erstseitige Unternehmen sind und das Spiel im Xbox Game Pass enthalten ist, bietet die PS5 Pro die beste visuelle Erfahrung.

Für alle DOOM-Fans und Spieler, die auf der Suche nach dem besten grafischen Erlebnis sind, scheint die PlayStation 5 Pro die ideale Wahl zu sein. Natürlich bleibt abzuwarten, wie diese Unterschiede die Spielerfahrung auf den verschiedenen Plattformen beeinflussen werden.

Was denkst du über die grafischen Unterschiede zwischen den Konsolen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!