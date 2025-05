DOOM The Dark Ages – Frühzeitiger Early Access und neue Features enthüllt

Die Veröffentlichung von DOOM: The Dark Ages steht kurz bevor und die Spannung unter den Fans ist spürbar. Dieser neueste Teil der berühmten DOOM-Reihe bietet den Fans die Möglichkeit, die Ereignisse zu erleben, die den von Kritikern gefeierten Titeln DOOM (2016) und DOOM Eternal vorausgingen. Diesmal findet sich der Doom Slayer in einem mittelalterlichen Krieg zwischen den Sentinels, den Makyrs und den Höllenmächten wieder.

Früher Zugang: Was du wissen musst

Wann beginnt der Early Access für DOOM: The Dark Ages? Bethesda und id Software haben die Freischaltzeiten für den Early Access bekannt gegeben. Im Gegensatz zu vielen anderen Spieleveröffentlichungen, die oft um Mitternacht in der jeweiligen Zeitzone freigegeben werden, wird DOOM: The Dark Ages für einige Spieler früher verfügbar sein. Dies ist besonders für diejenigen spannend, die auf der Westküste der USA leben.

Die genauen Zeiten für den Early Access sind wie folgt:

Los Angeles: 12. Mai, 17 Uhr PDT

Mexiko-Stadt und Dallas: 12. Mai, 19 Uhr CDT

New York: 12. Mai, 20 Uhr EDT

São Paulo: 12. Mai, 21 Uhr BRT

London: 13. Mai, 1 Uhr BST

Paris und Frankfurt: 13. Mai, 2 Uhr CEST

Dubai: 13. Mai, 3 Uhr AST

Neu-Delhi: 13. Mai, 5:30 Uhr IST

Peking und Hongkong: 13. Mai, 8 Uhr CST/HKT

Seoul und Tokio: 13. Mai, 9 Uhr KST/JST

Sydney: 13. Mai, 10 Uhr AEST

Auckland: 13. Mai, 12 Uhr (Mittag) NZST

Unterschiede zwischen Premium- und Standard-Editionen

Was sind die Vorteile der Premium Edition von DOOM: The Dark Ages? Spieler, die sich die Premium Edition gesichert haben, können das Spiel bis zu zwei Tage früher erleben. Dies bedeutet, dass sie ab den oben genannten Zeiten am 12. Mai 2025 starten können. Wer jedoch die Standard Edition erworben hat, muss sich bis zum 15. Mai 2025 gedulden, um in die Welt von DOOM: The Dark Ages einzutauchen.

Zusätzlich zum frühzeitigen Zugang bietet die Premium Edition weitere Boni, die den Einstieg in die neue Kampagne noch aufregender gestalten. Details hierzu sind jedoch noch rar, sodass sich Fans überraschen lassen dürfen, welche Extras auf sie warten.

DOOM: The Dark Ages – Ein tieferer Einblick

Was erwartet dich in DOOM: The Dark Ages? In diesem Prequel zu DOOM (2016) begibt sich der Doom Slayer in eine technomittelalterliche Welt, in der er die letzte Hoffnung eines Königreichs ist, das gegen die Mächte der Hölle kämpft. Der Fokus liegt auf strategischen Kämpfen und einer stärkeren Betonung der Erzählung, mit mehr Zwischensequenzen und Charakterentwicklung, die tiefer in die Ursprünge des Doom Slayers eintauchen.

Das Gameplay weicht von den schnellen, akrobatischen Kämpfen der Vorgänger ab und setzt auf eine schwerere, bodenständigere Kampferfahrung. Neue Waffen wie der „Schädelschläger“ und die Möglichkeit, Fahrzeuge wie einen kybernetischen Drachen zu steuern, versprechen ein einzigartiges Spielerlebnis.

Was hältst du von den Neuerungen in DOOM: The Dark Ages? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!