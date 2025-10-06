Digimon Story: Time Stranger erobert Steam – über 85.000 Spieler begeistert!

Der neueste Titel aus dem Digimon-Franchise, Digimon Story: Time Stranger, sorgt derzeit für Aufsehen auf Steam. Seit seiner Veröffentlichung am 3. Oktober 2025 hat das Spiel eine beeindruckende Anzahl von über 85.000 gleichzeitigen Spielern erreicht und sich damit als eines der erfolgreichsten Spiele der Serie etabliert. Das Rollenspiel, das von Media.Vision entwickelt und von Bandai Namco Entertainment veröffentlicht wurde, ist ein Nachfolger des beliebten Titels Cyber Sleuth aus dem Jahr 2015.

Welche Plattformen unterstützen Digimon Story: Time Stranger? Das Spiel ist auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über Steam erhältlich. Diese breite Verfügbarkeit hat sicherlich zu seinem schnellen Erfolg beigetragen. Besonders auf Steam hat sich das Spiel als Verkaufsschlager herausgestellt und gehört zu den fünf umsatzstärksten Titeln der Plattform.

Spielmechanik und Features

Was macht Digimon Story: Time Stranger so besonders? Das Spiel bietet ein tiefes System für die Zähmung und Anpassung von Digimon, das bei Fans besonders gut ankommt. Mit über 450 einzigartigen digitalen Kreaturen, die gesammelt und trainiert werden können, bietet das Spiel eine Vielfalt, die es mit den Hauptspielen der Pokémon-Reihe aufnehmen kann. Die Kämpfe sind rundenbasiert und bieten eine Tiefe, die sowohl Neulinge als auch Hardcore-RPG-Fans anspricht.

Die Entwickler haben zudem auf einen hohen Wiederspielwert geachtet. Das Feedback der Spieler auf Steam ist überwiegend positiv, mit einer Bewertungsrate von 85 %. Viele loben das Spiel als eines der besten rundenbasierten Spiele des Jahres.

Marktkontroversen und Verfügbarkeit

Gibt es Kontroversen um das Spiel? Trotz des Erfolgs ist die Veröffentlichung von Digimon Story: Time Stranger nicht ohne Kontroversen geblieben. Einige Spieler werfen dem Publisher Bandai Namco Entertainment irreführende Werbung vor. Insbesondere die Ultimate Edition wurde als Komplettpaket mit allen DLCs beworben, enthält jedoch nicht alle angekündigten Inhalte.

Für Interessierte stehen drei digitale Editionen zur Verfügung: die Basisversion für 70 Euro, die Deluxe-Version für 100 Euro und die Ultimate Edition für etwa 120 Euro. Es gibt auch eine physische Collector’s Edition für etwa 200 Euro, die verschiedene physische Sammlerstücke und digitale Boni enthält. Aufgrund der hohen Nachfrage könnten physische Exemplare jedoch schwer zu finden sein.

Entwicklungsgeschichte

Wie verlief die Entwicklung von Digimon Story: Time Stranger? Die Entwicklung von Digimon Story: Time Stranger begann bereits vor der Veröffentlichung von Cyber Sleuth – Hacker’s Memory im Jahr 2017. Der damalige Produzent Kazumasa Habu betonte, dass das Spiel parallel zu Hacker’s Memory entwickelt wurde, um die Wartezeit für die Fans zu verkürzen. Im Laufe der Jahre wurde immer wieder bestätigt, dass das Spiel in Entwicklung ist, und nach mehreren Verzögerungen wurde es schließlich 2025 veröffentlicht.

Verschiedene Trailer und Demos vor der Veröffentlichung boten den Spielern erste Einblicke in die Spielwelt und die Mechaniken von Time Stranger. Mit der Veröffentlichung am 3. Oktober 2025 wurde das Spiel schließlich weltweit verfügbar und sorgte schnell für Begeisterung.

Fazit

Digimon Story: Time Stranger hat sich schnell als ein Muss für Fans der Serie und für Neueinsteiger etabliert. Mit tiefen Spielmechaniken, einer Vielzahl an sammelbaren Digimon und einer positiven Spielerbewertung auf Steam scheint das Spiel die Erwartungen sowohl der Fans als auch der Entwickler übertroffen zu haben.

Was hältst du von Digimon Story: Time Stranger? Teile deine Meinung in den Kommentaren!