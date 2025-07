Diese Zelda-Charaktere treiben Spieler in den Wahnsinn – bist du betroffen?

In der langen Geschichte von The Legend of Zelda gibt es viele Charaktere, die das Spielerlebnis bereichern. Doch nicht alle Figuren sind gleichermaßen beliebt oder tragen positiv zur Atmosphäre bei. Einige von ihnen haben sich im Laufe der Jahre als besonders nervig herausgestellt.

Navi – Der ikonische Helfer mit nerviger Seite

Warum wird Navi oft als nervig empfunden? Navi ist eine der bekanntesten Figuren aus The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Als Helfer von Link soll sie nützliche Hinweise geben und das Zielen erleichtern. Doch ihr ständiges „Hey, hör zu!“ ist vielen Spielern im Gedächtnis geblieben – und das leider aus den falschen Gründen. Obwohl sie nützlich ist, wirkt ihre Art oft überheblich und aufdringlich.

Navi hat jedoch die Funktion des Z-Zielens eingeführt, was für die Serie von großem Nutzen war. Wäre sie auf diese Funktion beschränkt geblieben, hätte sie vielleicht weniger genervt. Dennoch bleibt sie eine zentrale Figur der Serie, deren Einfluss nicht zu leugnen ist.

Der Gefangene – Ein überstrapazierter Miniboss

Was macht den Gefangenen in Skyward Sword so frustrierend? Der Gefangene ist ein Miniboss aus Skyward Sword, der mehrmals im Spiel besiegt werden muss. Während der erste Kampf noch Spaß macht, wird die Wiederholung schnell lästig. Die ungenauen Bewegungssteuerungen des Spiels tragen zusätzlich zur Frustration bei, da sie die Kämpfe unnötig in die Länge ziehen.

Eine überarbeitete Version des Gefangenen, die weniger oft auftaucht, hätte möglicherweise verhindert, dass er zu einer der nervigsten Figuren der Serie wird. Doch so bleibt er ein Beispiel für schlecht umgesetzte Bosskämpfe.

Kaepora Gaebora – Der redselige Ratgeber

Wieso stört Kaepora Gaebora die Spielerfahrung? Kaepora Gaebora, die sprechende Eule aus Ocarina of Time, hat eine wichtige Transportfunktion, doch wird sie oft als störend empfunden. Sie unterbricht das Spiel immer wieder, um Ratschläge zu geben, die oft redundant wirken, da andere Figuren wie Navi bereits ähnliche Hinweise geben.

Hätte sich Kaepora Gaebora ausschließlich auf seine Rolle als Transportmittel beschränkt, wäre er sicherlich weniger nervig. Doch seine ständigen Unterbrechungen machen ihn zu einer der weniger geschätzten Figuren der Zelda-Reihe.

Ruto – Die undankbare Prinzessin

Was macht Ruto zur nervigen Begleiterin? Prinzessin Ruto aus Ocarina of Time ist eine weitere Figur, die bei vielen Spielern auf wenig Gegenliebe stößt. Ihre undankbare Art und die Tatsache, dass sie Link in eine ungewollte Verlobung verwickelt, tragen dazu bei.

Während Ruto im Laufe der Zeit reift und sich positiver entwickelt, bleibt der Eindruck ihrer jüngeren, weniger sympathischen Version bestehen. Es ist kein Wunder, dass spätere Spiele der Serie weniger auf ihren Charakter aufbauen.

Tingle – Der schräge Kartenverkäufer

Warum wird Tingle als der nervigste Charakter angesehen? Tingle ist vielleicht der am wenigsten beliebte Charakter der gesamten Franchise. Seine schrille Art, wiederholte Dialoge und das Sammeln von Karten nerven viele Spieler. Er trägt wenig zur Handlung bei und wirkt oft deplatziert.

In Majora’s Mask und anderen Spielen, in denen er auftaucht, könnte Tingle problemlos durch eine andere Figur ersetzt werden, ohne dass das Spiel darunter leiden würde. Seine schräge Persönlichkeit und sein ungewöhnliches Design tragen zu seinem Ruf als nervigster Charakter bei.

Was hältst du von diesen Zelda-Charakteren? Welche Figuren würdest du noch auf diese Liste setzen oder verteidigen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!