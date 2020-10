Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies – Neue, eisige Erweiterung mit Trailer angekündigt!

Der Winter steht vor der Tür und EA liefert das thematisch passende 10. Erweiterungspack noch pünktlich vor Dezember. Denn mit Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies entführt euch die Lebenssimulation in die Welt des Mt. Komorebi und lässt eure Sims die vollen Freuden des Winters auskosten!

Darüber hinaus wird ein neues Feature ins Spiel eingeführt, mit dem das Spielerlebnis noch ein wenig authentischer werden soll…

Was ist neu in Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies?

Nach dem eher durchmischten Kritiken zum Star Wars-DLC Reise nach Batuu folgt nun eine neue vollumfängliche Erweiterung, die die erhitzten Gemüter womöglich buchstäblich abkühlen könnte.

Denn in dem neuen Expansion-Pack werden die Spieler in eine japanisch inspirierte Welt geschickt, in der sie ihren Sims vollendete Entspannung verschaffen können und erstmalig sowohl Wohn- als auch Mietgrundstücke für Urlauber bietet.

Die Masse an neuen Aktivitäten und Inhalte sollten hierbei auch die letzten Herzen zum Schmelzen bringen:

Drei neue Nachbarschaften

neue Über 130 neue Erstelle einen Sim-Objekte , wie neuen Wintersport-Outfits, moderne und traditionelle japanische Kleidung

neue , wie neuen Wintersport-Outfits, moderne und traditionelle japanische Kleidung Traditionelle und moderne japanische Möbel , wie Raumteiler, Tatami-Matten, Papierlaternen, dekorative Brunnen mit Kois, Steingärten, japanische Ahornbäume

und , wie Raumteiler, Tatami-Matten, Papierlaternen, dekorative Brunnen mit Kois, Steingärten, japanische Ahornbäume Neue Getränke und Speisen , wie einen Feuertopf

und , wie einen Feuertopf Neue Sportarten wie Skifahren, Snowboarden, Schlitten fahren und Klettern

wie Skifahren, Snowboarden, Schlitten fahren und Klettern Badehäuser zum Entspannen

zum Berggegenden zum Wandern

zum Heiße Quellen zum Baden

Neu: Lebensstile und Gefühle in Sims 4

Doch das ist noch nicht alles: Mit „Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies“ werden Gefühle und Lebensstile ein, mit denen die Charaktere und die Beziehungen der Sims mehr Tiefgang erhalten sollen.

Hierfür soll es insgesamt 16 Lebensstile geben, die das Verhalten der Sims noch deutlich mehr beeinflussen sollen als die Merkmale, die ihr im CAS-Editor einstellen könnt.

Wie beeinflussen die Lebensstile die Sims? Die daraufhin ausgeführten Aktionen und Verhaltensweisen basieren fortan auf den Lebenserfahrungen eines Sims. Die Gefühle zeigen anschließend nun, wie unterschiedlich ein gemeinsames Erlebnis von den Sims wahrgenommen werden kann. Das wiederum wird sich langfristig auf die Beziehung der Sims und die sozialen Interaktionen auswirken.

„Die Sims 4: Ab ins Schneeparadies“ erscheint bereits am 13. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4.