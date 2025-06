Diablo IV und mehr – PlayStation Plus feiert Jubiläum mit Top-Spielen im Juli

Der Juli steht vor der Tür und bringt für PlayStation Plus-Abonnenten spannende Neuigkeiten mit sich. Sony feiert das 15-jährige Bestehen des Dienstes mit einer Vielzahl von Angeboten und Aktivitäten. Dazu gehören Turniere, Spieletests, Rabatte und natürlich eine beeindruckende Auswahl an neuen Spielen. Besonders hervorzuheben ist, dass alle drei Spiele des Monats bedeutende Titel sind, die für jeden Geschmack etwas bieten.

Diablo IV: Ein Highlight des Monats

Warum ist Diablo IV so besonders? Diablo IV, das im Jahr 2023 veröffentlicht wurde, war sowohl ein kritischer als auch kommerzieller Erfolg. Es wurde bei den 27. Annual D.I.C.E. Awards als Online-Spiel des Jahres ausgezeichnet und genießt seitdem hohe Anerkennung. Mit Funktionen wie Cross-Play und Cross-Progression kannst du das Spiel auf verschiedenen Plattformen fortsetzen oder mit Freunden auf Xbox oder PC spielen. Diablo IV ist zweifellos das wichtigste Spiel in der PlayStation Plus-Auswahl für Juli.

The King of Fighters XV: Ein Klassiker kehrt zurück

Was bietet The King of Fighters XV für Abonnenten? Neben Diablo IV können sich Abonnenten auch auf The King of Fighters XV freuen. Diese neueste Ausgabe der beliebten Kampfspielreihe von SNK bietet eine großartige Gelegenheit, die Faszination der Serie zu erleben. Die PlayStation Plus-Version enthält den „Classic Leona“-DLC, mit dem du das Kostüm der Figur an ihr Design aus The King of Fighters ’96 anpassen kannst.

Jusant: Ein verstecktes Juwel

Was macht Jusant besonders? Jusant mag nicht den hohen Bekanntheitsgrad von Diablo IV oder The King of Fighters XV haben, ist jedoch ein lohnenswerter Neuzugang. Das Puzzle-Plattformspiel, das 2023 debütierte, folgt einem Charakter, der einen hohen Turm erklimmt, und hat auf Metacritic eine Bewertung von 85 erhalten. Wenn du das Spiel bisher verpasst hast, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, um herauszufinden, warum es so gelobt wurde. Beachte, dass Jusant nur auf der PS5 spielbar ist, während die anderen beiden Titel auch auf der PS4 verfügbar sind.

Feierlichkeiten zum PlayStation Plus-Jubiläum

Was erwartet dich bei der Jubiläumsfeier? Falls dich die Spiele nicht ansprechen, könnte die Jubiläumsfeier von PlayStation Plus dennoch etwas für dich bereithalten. Der PlayStation Plus Anniversary Cup startet am Samstag, dem 28. Juni 2025, und bietet Wettkämpfe in Spielen wie EA Sports FC, NBA 2K, UFC, Madden NFL, College Football und Tekken 8. Zu den Preisen gehören virtuelle Währung, ein exklusives PlayStation Network-Avatar und Filmguthaben, die über Sony Pictures Core eingelöst werden können. Zusätzlich gibt es bis zum 12. August 2025 einen Sonderverkauf bei Sony Pictures Core.

Bist du gespannt auf das Juli-Lineup von PlayStation Plus? Hast du vor, eines dieser Spiele auszuprobieren? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!