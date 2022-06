Spiegel-Rätsel in Diablo Immortal, die schnellste Lösung

In Diablo Immortal gibt es einige Rätsel, die die Community zum Grübeln einladen. Darunter befinden sich einige No-Brainer, während andere zum wahllosen hin- und herklicken animieren. Aber keine Sorge, wir halten dir den Rücken frei auf PlayCentral.de.

Was ist das Spiegel-Rätsel? Eines der Rätsel, das in „Diablo Immortal“ zum Nachdenken anregt, ist das Spiegel-Rätsel. Wie also kann ich dieses Rätsel schnell lösen? Wir haben die Antwort.

Spiegel-Rätsel in Diablo Immortal schnell gelöst, so gehts!

Das Spiegel-Rätsel in Krulls Archiv erscheint direkt nach dem Lampen-Rätsel. Auch hierfür haben wir die entsprechende Lösung vorbereitet. Wenn du das Lampen-Rätsel allerdings bereits gelöst hast, geht es direkt weiter mit dem Spiegel-Rätsel.

Die Spiegel müssen hier richtig positioniert werden, sodass das Licht einen Strahl zur Rune bilden kann, um sie zu aktivieren. Diese Spiegel-Rätsel sind wohl bekannt. Bereits in The Legend of Zelda: Ocarina of Time gab es solche Rätsel. Der Gedanke ist also klar. Jetzt müssen wir also nur noch die Spiegel richtig anordnen. Und das am besten mit dieser schnellen Lösung.

Spiegel richtig anordnen: Für die schnellste Lösung lässt du alle Spiegel in Ruhe und konzentrierst dich einfach auf die, die du wirklich brauchst. Der Spiegel (1) muss unter die beiden rechten Spiegel im Bild geschoben werden. Und zwar so, dass er direkt an die Kante des unteren Spiegels der beiden heranragt.

Der Spiegel (2) wird ebenfalls nach unten geschoben, nur hier muss der Spiegel an die Unterkante des linken Spiegels heranreichen. Verschieb ihn einfach so, dass sie fast untereinander stehen.

Nach dem Verschieben der Spiegel sollte eure Spiegelkonstellation wie folgt in der Abbildung aussehen. Alles richtig gemacht? Dann kann es auch schon weitergehen mit dem Spiel. Wir wünschen weiterhin viel Spaß!