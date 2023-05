Diablo 4 Wettbewerb: So verewigst du deinen Namen im Spiel!

Hat ein Faible fürs House-Flipping und führt ein erfolgreiches Power-Wash-Unternehmen. Sieht in Gotham nach dem Rechten und besucht gerne Zauberschulen. Freut sich schon, bald wieder in den Verbotenen Westen zurückzukehren.

Um am Wettbewerb teilzunehmen, müsst ihr nach Erreichen von Level 100 im Hardcore-Modus einen Tweet mit dem Hashtag #Diablo4Hardcore , eurem Battle.net-Tag und einem Video oder Bild als Beweis posten. Der Wettbewerb läuft vom 1. Juni bis zum 1. September 2023 .

In einem Tweet kündigte das Entwicklerstudio an, dass die ersten 1.000 Spieler*innen , die Level 100 im Hardcore-Modus erreichen, ihren Spielernamen auf einer Lilith-Statue verewigt bekommen.

Blizzard hat angekündigt, einen Wettbewerb zur Feier des Releases von „Diablo 4“ abzuhalten. Die Gewinnvoraussetzungen sind entsprechend höllisch und wie zu erwarten, kommen nur die hartgesottenen Spieler*innen in den sprichwörtlichen Garten.

Das Spiel erscheint für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Alle weiteren Infos zu den Release-Terminen erhaltet ihr auf unserer großen Infoseite zu „Diablo 4“ .

Blizzard bereitet sich zurzeit auf den nächsten großen Launch vor. Im schon mit Spannung erwarteten Diablo 4 werdet ihr euch in die Welt von Sanktuario begeben können, um die Ausgeburten der Hölle zu bekämpfen. Passend dazu wird Blizzard einen Wettbewerb starten, dessen Preis die Verewigung euerer Namen im Spiel sein wird.

