Diablo 4: Alles zum Releasetermin und wie ihr zum Launch spielen könnt

In der Digital Deluxe Edition sind neben dem Vorabzugang ein Reittier, eine Reittierrüstung und die Freischaltung des Battle Pass enthalten. In der Ultimate Edition gibt es zusätzlich einen Bonus von 20 Stufensprüngen für den Battle Pass und ein Emote.

Alle Vorbestellenden bekommen unabhängig von der gewählten Edition kosmetische Items für „Diablo 4“, Diablo 3 , Diablo Immortal und World of Warcraft. Außerdem hatten alle Vorbesteller*innen die Chance, an der allerersten Beta-Phase teilzunehmen.

Achtung: Die Collector’s Edition , die Blizzard zusätzlich anbietet, hat das Spiel selbst nicht enthalten. Alle Käufer*innen der Sammlerbox haben also keine Möglichkeit, „Diablo 4“ zu spielen. Sie müssen sich den Titel separat nochmal erwerben.

Diejenigen, die sich die teureren Editionen vorbestellt haben, können mit dem Vorab-Download schon am 31. Mai um 17:00 Uhr deutscher Zeit beginnen.

Wann startet der Pre-Load? Wer pünktlich zum Release mit dem Zocken beginnen möchte, kann sich das Spiel vorab downloaden. Der Pre-Load startet für alle, die die Standard Edition vorbestellt haben, am 04. Juni um 17:00 Uhr deutscher Zeit.

Alle Personen, die sich die Digital Deluxe Edition oder die Ultimate Edition von „Diablo 4“ vorbestellt haben, bekommen vier Tage Frühzugang zum Spiel. Für sie startet das Spiel bereits am 2. Juni 2023 um 01:00 Uhr deutscher Zeit.

Wann ist der Release von Diablo 4? Der Release des Spiels ist am 6. Juni 2023 um 01:00 Uhr deutscher Zeit. Der Titel wird für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht.

Der nächste große Launch steht im Hause Blizzard an. Mit Diablo 4 begebt ihr euch in die Welt von Sanktuario und bietet Lilith die Stirn. Damit ihr zum Launch des Spiels bestens informiert seid, erklärt euch der folgende Artikel, wann und wie ihr mit dem Zocken beginnen könnt.

