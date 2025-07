Diablo 4 Update im Juli 2025 – Verbesserungen versprechen besseres Spielerlebnis

Das neueste Update für Diablo 4 steht vor der Tür und verspricht zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes, die insbesondere die Sins of the Horadrim-Saison betreffen. Während viele von euch die aktuelle Saison genießen, gab es doch einige Probleme, die das Spielerlebnis trübten. Die jüngsten Hotfixes konnten bereits einige größere Schwierigkeiten beheben, doch Blizzard hat auf euer Feedback gehört und plant ein umfangreiches Update für den 15. Juli 2025.

Was erwartet dich im neuen Update?

Welche Probleme werden im neuen Diablo 4 Update angegangen? Das kommende Update wird sich vor allem auf die Balance der verschiedenen Klassen konzentrieren und einige der hartnäckigsten Bugs beseitigen, die euch das Leben schwer gemacht haben. Besonders betroffen sind die Horadrim-Gateways und Horadrim-Phialen, die im Laufe der Saison für Frustration gesorgt haben.

Interessanterweise wird das Update auch die Spielerfahrung in den Alptraum-Dungeons verbessern, die mit einigen Fehlern zu kämpfen hatten. Die umfangreichen Patchnotes versprechen eine Vielzahl von Anpassungen, die das Gameplay sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler optimieren sollen.

Balance-Änderungen für die Klassen

Welche Klassen profitieren am meisten vom Update? Ein großer Fokus liegt auf der Balance der verschiedenen Klassen. Der Druide, der bislang oft als unterlegen galt, erhält einige dringend benötigte Verbesserungen. Aber auch der Barbar, Nekromant, Schurke und Zauberer bekommen Anpassungen, die ihre Spielweise verfeinern sollen.

Besonders bemerkenswert sind die Änderungen am Barbar: Seine Fähigkeiten wie Battle Trance, Double Swing und Hammer of the Ancients erfahren deutliche Schadenssteigerungen. Auch der Druide erhält Verbesserungen für seine Pulverize-Fähigkeit und den Stab des Krones, was seine Vielseitigkeit im Kampf erhöht.

Saisonale Änderungen in Sins of the Horadrim

Welche Neuerungen bringt die Saison von Sins of the Horadrim? Die Saison bringt einige spannende Neuerungen mit sich, darunter die automatische Aufnahme von Arcana und temporäre Angriffsgeschwindigkeitsboni durch den Myriad Stone. Diese Änderungen sollen den Spielfluss verbessern und euch mehr Flexibilität im Kampf bieten.

Zusätzlich wurden die Horadrim-Materialien in den Alptraum-Dungeons aufgewertet und bieten nun mehr Ressourcen, um eure Ausrüstung zu verbessern. Diese Anpassungen sollen die Belohnungen für euren Einsatz in den Dungeons attraktiver machen.

Allgemeine Bugfixes und Verbesserungen

Welche weiteren Verbesserungen kommen mit dem Update? Neben den klassenspezifischen Anpassungen und saisonalen Änderungen gibt es eine Vielzahl an allgemeinen Bugfixes. So wurden Probleme mit Horadrim-Toren, die sich unerwartet öffnen und schließen, behoben und die Belohnungen für das Clearing von Albtraum-Dungeons angepasst.

Darüber hinaus wurden viele kleine Fehler im Gameplay und der Benutzeroberfläche ausgemerzt, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten. Dazu gehören Probleme mit der Teleportation zu Wegpunkten und die korrekte Anzeige von Statistiken im Menü.

Verfügbarkeit und Plattformen

Wann und wo wird das Update verfügbar sein? Das Update Version 2.3.1 für Diablo 4 wird am 15. Juli 2025 veröffentlicht und ist für PC, Xbox und PlayStation verfügbar. Diese umfassenden Änderungen sollen dafür sorgen, dass dein Abenteuer in der Welt von Sanctuary noch spannender und reibungsloser wird.

Mit diesen Anpassungen zeigt Blizzard erneut, dass sie auf das Feedback der Community hören und bestrebt sind, das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern. Welche Änderungen gefallen dir am besten? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!