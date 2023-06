Doch gerade am Anfang kann es noch zu Problemen bei der Serverstabilität kommen. General Manager Rod Fergusson erklärt in einem Interview, was auf Fans zum Launch von „Diablo 4“ zukommt.

Vorbesteller der Digital Deluxe Edition und der Ultimate Edition können schon am 2. Juni 2023 mit Diablo 4 loslegen. Die Server werden um 01:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit freigeschaltet. Alle anderen müssen sich zum Release am 6. Juni gedulden.

Diablo 4 Hack 'n' Slash PC , PS4 , Xbox One , PS5 , Xbox Series X PUBLISHER Blizzard ENTWICKLER Blizzard INFOS NEWS GUIDES BILDER KAUFEN

BELIEBTE NEWS

Diablo 4 könnte zum Start ein paar Server-Probleme haben

Silent Hill: Ascension: Erster Trailer verrät endlich mehr

7 vs. Wild Staffel 3: Subreddit bündelt Kritik der Community. Das denken die Fans

Diablo 4: Die ersten Preise aus dem Shop bestätigen Befürchtungen der Fans

Dunkel-Rüstung erhalten in Zelda: Tears of the Kingdom – So bekommt Link rot leuchtende Augen

Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake wohl doch noch in Arbeit

Zelda Tears of the Kingdom: So könnt ihr Schildsurfen wie die Profis

Alle Mayoi in Zelda Tears of the Kingdom finden und Mayoi-Signum benutzen, so geht´s

House of the Dragon Staffel 2: HBO verspricht „besondere“ Season – Staffel 3 vom Autorenstreik betroffen!

Stalker 2: Hacker attackieren Entwicklerstudio und veröffentlichen spielbare Version