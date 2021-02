Diablo 4 und Overwatch 2: Release nicht mehr in 2021

Wer gedacht hat, dass in diesem Jahr eventuell Diablo 4 oder Overwatch 2 erscheinen könnten, liegt leider falsch. Bei Blizzard befinden sich aktuell zwei große Sequels in Entwicklung, doch diese werden wohl nicht mehr in 2021 veröffentlicht.

Während einer Telefon-Finanzkonferenz zum aktuellen Quartalsbericht hieß es, dass beide Spiele kein Teil der 2021-Finanzüberlegungen wären. Heißt, beide Titel werden nicht mehr in 2021 erscheinen, sondern frühestens im Jahre 2022.

Diablo 4: Der Druide zeigt in neuem Gameplay-Video seine wandelbaren Fähigkeiten

Kein Release-Aufschub im eigentlichen Sinne

Auf dem Papier ist dies kein Release-Aufschub im klassischen Sinne, denn die Titel wurden während der BlizzCon 2019 zwar angekündigt, doch ein Release-Termin steht bis heute bei beiden Spielen noch aus.

Die Spiele werden sich also noch einige Zeit in Entwicklung befinden, bevor sie schließlich erscheinen. Wir werden höchstwahrscheinlich trotzdem in 2021 die eine oder andere Information zu den beiden Games erhalten.

Gerüchten zufolge soll in 2021 zudem ein Betatest zu „Diablo IV“ stattfinden. Ob das geschieht, bleibt abzuwarten.

Am 19. Februar 2021 findet die digitale Version der BlizzCon statt. Hier werden einige Trailer und Ankündigungen zu den großen Blizzard-Marken erwartet.

Übrigens werden wir hingegen auf mobilen Endgeräten wohl final mit Diablo-Stuff versorgt, denn im Gegensatz zu „Diablo IV“ soll Diablo Immortal noch in diesem Jahr für die Smart-Devices erscheinen. Wann genau, ist bis jetzt noch unklar. Wahrscheinlich wird auf der BlizzCon 2021 ein Release-Datum genannt.

Diablo 4: Online-Zwang: Siegel „online only“ löst Shitstorm aus