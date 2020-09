Blizzard Entertainment ließ offiziell verkünden, wie es mit der BlizzCon weitergeht. Die sogenannte BlizzConline wird am 19. und 20. Februar 2021 stattfinden. Es ist eine Online-BlizzCon sozusagen.

Bereits im letzten Monat hieß es, dass die BlizzCon wohl in digitaler Form zurückkehre. Nun haben wir das finale Datum für das Sonderevent, das bislang noch gänzlich gefehlt hatte.

Was bietet die BlizzConline?

Unbekannt sind immer noch die genauen Inhalte, was sie während der BlizzConline zeigen werden. Blizzard hat jedoch schon jetzt ein paar Details geteilt, wie die Community teilnehmen kann. Dafür dienen die sogenannten Community-Wettbewerbe.

Wer möchte, kann sich für eine Cosplay-Show eintragen, bei einem Marsch der Murlocs teilnehmen, bei dem ihr Bilder und Videos einsenden müsst und sogar diverse Contests bestaunen. Weiter gibt es Wettbewerbe, die sich mit digitalem Storytelling und Talenten auseinandersetzen. Ihr könnt im Grunde überall teilnehmen. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier.

Wenn ihr teilnehmen möchtet, müsst ihr euch bis zum 4. Januar 2021 eintragen und alles vorbereiten!

Keine BlizzCon 2020 wegen Corona-Pandemie

Wie viele Großveranstaltungen ist auch die BlizzCon 2020 ins Wasser gefallen. Die beliebte Convention, zu der jährlich Fans aus der ganzen Welt eintrudeln, musste in diesem Jahr der Sicherheit der Bürger weichen. Die Fans stimmte dies wenig überraschend traurig, da ein digitales Event ein physisches selbstredend nie in Gänze ersetzt. Es wurde zudem nicht direkt in Aussicht gestellt, dass es eine Alternative geben würde:

Durch die BlizzConline in 2021 gibt es jetzt zumindest eine digitale Alternative, auf der die Fans weltweit im besten Fall wie gewohnt Neuigkeiten aus den Entwicklerstudios von Blizzard erfahren.

Viele kennen das schon aus den letzten Jahren, die nie eine BlizzCon besucht haben, aber virtuell zugegen waren. Hier gab es stets die Möglichkeit mit dem virtuellen BlizzCon-Ticket, das den Zugang zu zahlreichen gestreamten Panels, speziellen Ingame-Items zu Blizzard-Spielen und mehr freischaltete.

Wir sind gespannt, wie die BlizzConline wird und freuen uns auf News zu Overwatch 2, Diablo 4 und … WarCraft 4? Nun. Man wird ja wohl noch träumen dürfen?