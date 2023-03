Im Hack-’n‘-Slash-Game Diablo 4 von Blizzard steht euch die Welt von Sanktuario offen. Diese könnt ihr sowohl alleine als auch als Teil einer Gruppe erkunden. Falls ihr euch mit anderen Spieler*innen zusammentun und einen Clan gründen möchtet, verraten wir euch in diesem Guide, wie das funktioniert.

In wenigen Schritten zum eigenen Diablo 4-Clan

Bei einem Clan handelt es sich genaugenommen um eine Art Gilde, wie sie oft in MMORPGs gegründet werden können. Hierbei verbünden sich verschiedene Spieler*innen miteinander und organisieren sich über ihre Gruppe, etwa um verschiedene Instanzen zu meistern oder schwierige Bosse zu erledigen.

Seid ihr lieber solo unterwegs, sollt ihr im Spiel dadurch übrigens keinerlei Nachteile haben.

Um euren eigenen Clan ins Leben zu rufen, müsst ihr lediglich ins Hauptmenü gehen und den Punkt „Clan“ auswählen. Geht anschließend auf „Clan erstellen“. Nun geht es darum, einen Namen auszuwählen. Wir hatten zunächst Demon Slayer gewählt, allerdings war dieser bereits vergeben.

Danach haben wir uns, in Anlehnung an die Abenteuer der Dämonenjäger Dante und Nero, für Lilith May Cry entschieden. Als Abkürzung haben wir „LMC“ genommen. Sobald das getan ist, könnt ihr wahlweise noch eine kurze Clanbeschreibung eingeben, die bevorzugte Sprache und Kennzeichnungen auswählen. Habt ihr diese Punkte erledigt, braucht ihr nur noch den Menüpunkt „Clan erstellen“ bestätigen.

Damit habt ihr endlich euren eigenen Clan in Diablo 4 gegründet! Gemäß der Standardeinstellungen ist eure Gilde fortan öffentlich sichtbar, sie wird also jedem in der entsprechenden Suche angezeigt. Wenn jemand nach einem Clan zum beitreten sucht, könnte er also in eurem landen.

Jetzt könnt ihr, wenn ihr möchtet, noch ein paar Details einstellen. Einmal die Sichtbarkeit eures Clans unter „Clandetails“ oder auch „Interne Nachrichten“, etwa eine Nachricht des Tages. Insgesamt können bis zu 150 Spieler*innen Teil einer solchen Gruppierung sein, es könnte also ein reges Treiben herrschen.

Unter dem Menüpunkt „Berechtigungen“ könnt ihr unter euren Mitgliedern Rollen verteilen, einige von ihnen befördern oder in der internen Hierarchie auch wieder herabstufen. Notfalls könnt ihr einige von ihnen auch sperren, sollten sie sich in irgendeiner Art und Weise falsch verhalten haben.

Außerdem gibt es noch den Punkt „Wappen“. Hier dürft ihr einen eigenen Banner entwerfen, denn welcher Clan, der etwas auf sich hält, zieht schon ohne eins in die Schlacht? Ihr könnt in „Diablo 4“ das Aussehen und die Form bestimmen, Symbole auswählen und die Farbe einstellen.

Als Gründer*in eines Clans steht es euch darüber hinaus stets frei, diesen wieder aufzulösen und somit zu löschen. Alternativ könnt ihr, wie alle anderen Mitglieder, natürlich auch einfach aus der Gruppe austreten.

Hier noch einmal alle Schritte zur Gründung eures Diablo 4-Clans in der Übersicht:

Wählt im Hauptmenü den Punkt „Clan“ aus Geht auf „Clan erstellen“ Gebt einen Namen, ein Kürzel und eine kurze Beschreibung ein Bestätigt den Menüpunkt „Clan erstellen“ Füllt zusätzliche Infos unter „Clandetails“ und „Interne Nachrichten“ aus Stellt die Sichtbarkeit, die Berechtigungen und das Wappen eures Clans ein Habt mit eurem Clan viel Spaß in Sanktuario!

„Diablo 4“ erscheint am 6. Juni 2023 für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.