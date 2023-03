Wir durften bei der Deutschlandpremiere von Demon Slayer: To the Swordsmith Village in Berlin vor Ort sein. Vor dem Start der Veranstaltung hatten wir zudem die Chance mit dem japanischen Synchron-Star Katsuyuki Konishi zu sprechen, der im Anime-Hit Fanliebling Uzui Tengen seine markante Stimme leiht.

„Alles klar, ich muss dabei sein!“

Wir wollten von Konishi-san, der sich extra Zeit für die Fragen von einigen Kolleg*innen und uns genommen hat, wissen, wie er auf die explosionsartig gestiegene Popularität der Reihe reagiert hat. Die Manga-Vorlage lief zwar schon erfolgreich, doch erst mit dem Start des TV-Anime wurde es ein Mega-Hit.

Der Uzui Tengen-Sprecher erwiderte direkt, er habe vor seiner Mitarbeit an der Fernsehserie den Manga gelesen und eines Tages zufällig „Demon Slayer“ im TV gesehen: „Und ich war total überrascht, in was für einer Qualität der Anime fertig geworden ist und habe sofort gedacht: Alles klar, ich muss dabei sein!“

Anschließend fügte Konishi-san lächelnd hinzu, das würde zwar nicht direkt die Frage beantworten, doch er wollte unbedingt hervorheben, wie groß sein unbändiger Wille war an diesem Werk mitzuwirken. „Es ist für mich eine ganz große Ehre, dass ich nun jetzt endlich bei diesem Projekt mit dabei sein darf.“

Der „Demon Slayer: To the Swordsmith Village“-Star würde es darüber hinaus als seine Aufgabe ansehen, „noch mehr Fans dazu zu bekommen, dass sich noch mehr Leute „Demon Slayer“ anschauen und davon mitbekommen, was für ein tolles Werk das ist.“

Tengen Uzuis Kampf in „Demon Slayer: To the Swordsmith Village" ist atemberaubend

Ausgehend vom Erfolg des jüngsten Kino-Events scheint die Begeisterung für das düstere Fantasy-Abenteuer ungebrochen zu sein. Die Deutschlandpremiere war, wie uns Crunchyroll verraten hatte, bereits nach elf Minuten (!) restlos ausverkauft. Auch in Japan war der Titel bisher ein voller Erfolg: In den ersten zehn Tagen konnte der Anime über 2 Milliarden Yen (~13,8 Millionen Euro) einspielen (via ANN).

Lange müsst ihr euch bis zum Start der 3. Staffel des Anime-Hits auch nicht mehr gedulden, denn diese wird in Japan schon ab dem 9. April 2023 zu sehen sein. Zum Auftakt gibt es eine extralange Episode.

„Demon Slayer: To the Swordsmith Village“ startet am 7. März 2023 in den deutschen Kinos.