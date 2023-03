Demon Slayer: Staffel 3 startet in Japan nach deutscher Premiere des Kinofilms

Nun liegt es an Tanjiro als Dämonenjäger ein Heilmittel für seine Schwester zu finden. Auf ihren Abenteuern schließen sich zahlreiche Verbündete dem Geschwister-Duo an und sie bekommen es mit den neun Säulen zu tun, den stärksten Dämonenjägern des Animes.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ erzählt die Geschichte von Tanjiro. Seine gesamte Familie wurde von einem Dämonen ermordet , nur seine Schwester Nezuko überlebt. Doch nach dem Angriff ist sie nicht mehr sie selbst und hat sich ebenfalls in einen Dämon verwandelt .

Der Titel „Swordsmith-Village“-Arc lässt bereits erahnen, dass die Schwertschmiedekunst eine zentrale Rolle in Staffel 3 spielen wird. Die Regie übernimmt Haruo Sotozaki , während sich Akira Matsushima erneut um das Charakterdesign kümmert. Als Komponistin dient Yuki Kajiura .

Neben einigen der neun Säulen , die zu den mächtigsten Schwertkämpfern aus „Demon Slayer“ zählen, sind die Gegner zu sehen, mit denen es Tanjio und seine Gefährten in der neuen Staffel aufnehmen müssen.

Hinzu kommt ein neuer Trailer, der die wichtigsten Charaktere zeigt, die in der dritten Staffel vorkommen werden. Darunter befinden sich natürlich Protagonist Tanjiro und seine Schwester Nezuko .

Nachdem der zweite Kinofilm zum Anime Demon Slayer bei uns über die Kinoleinwände gelaufen ist, können sich die Menschen in Japan schon auf die dritte Staffel freuen. Der offizielle Twitter-Account hat nun verkündet, dass „Demon Slayer“ Staffel 3 ab dem 9. April 2023 über die japanischen Bildschirme laufen wird.

