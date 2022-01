Demon Slayer: Gefürchtete Nichirin-Schwerter kommen zu euch in Lebensgröße nach Hause

Demon Slayer ist in aller Munde. Spätestens nach dem ersten Kinofilm und der aktuell laufenden 2. Staffel der Anime-Serie lodert das Herz bei den Fans lichterloh. Auch bei uns ging es bereits nach wenigen Episoden in Flammen auf. Und das zurecht, so ist „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“ immerhin der erfolgreichste Anime der letzten Jahre.

Habt ihr den Anime schon gesehen? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren über die 2. Staffel.

Demon Slayer: Schwerter-Replika bald in Deutschland

Passend zum Anime gibt es jetzt ausgewähltes Premium-Merchandise, das einen echten Hingucker in eurem Wohnzimmer darstellt.

Die Rede ist natürlich von den Schwertern, die eine zentrale Rolle in der Serie spielen. Sie erscheinen als lebensechte Replika. Ihr könnt sie also ab sofort bestellen und zu euch nach Hause liefern lassen.

© Bandai

© Bandai

Die Schwerter selbst sind rund einen Meter lang und sehen nicht nur verdammt cool aus, sie wurden zudem mit Soundeffekten ausgestattet. Sie erinnern ein wenig an die Force FX-Lichtschwerter von Star Wars.

Einige Schwerter könnt ihr ab sofort vorbestellen, und das sogar in Deutschland, während andere schon wieder ausverkauft sind.

Vorbestellen könnt ihr sie bislang nur in ausgewählten Onlineshops. Sie liegen im Preis bei rund 130 Euro. Sie werden dann frühestens ab April 2022 verschickt.

© Bandai

© Bandai

Neben diesen Kunstwerken gibt es noch ein weiteres Schmuckstück von Bandai, die das Schwert von Kyojuro Rengoku in der gebrochenen Variante anbieten. Das ist ebenfalls einen Blick wert.

Es entspringt ebenfalls der Tamashii Nations Problica-Reihe, ist also keine billige Amazon-Kopie, und ist ungefähr 31 cm lang. Auch dieses Schwert kommt mit Soundeffekten und sogar Hintergrundmusik daher. Außerdem wurden Stimmen verbaut und zwar von Kyojuro, Akaza und Ruka.

Falls ihr die Serie noch gar nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt mit der 1. Staffel durchstarten, die ihr ganz einfach auf Netflix streamen könnt, wenn ihr sowieso ein Abo besitzt. Alternativ könnt ihr die Serie sogar kostenlos schauen – und zwar mit einem Probeabo bei wakanim.tv.

Und die neueste Episode der 2. Staffel von „Demon Slayer“ könnt ihr hierzulande jeweils bei Crunchyroll immer sonntags ab 17 Uhr im japanischen Original mit deutschen Untertiteln ansehen.

Demon Slayer Staffel 2: Der Beginn eines gefährlichen Abenteuers – Ersteindruck