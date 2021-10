Star Wars – Leias einzigartiges Lichtschwert ist zum Greifen nahe!

Hasbro hat neue Merchandise-Produkte vorgestellt und darunter auch einiges zum Sternenfranchise. Vor einiger Zeit haben wir euch das Lichtschwert von Leia Organa etwas näher vorgestellt. Hier geht es zum Beitrag.

Und in Zukunft könnt ihr es sogar selbst in den Händen halten. Denn Hasbro bastelt an einer Force FX Elite-Variante. Das ist die Reihe, die die Lichtschwerter aus dem „Star Wars“-Unviersum wie die „The Black Series“-Reihe in einem täuschend echten Glanz erstrahlen lässt. Aus Leias Lichtschwert wird also eine täuschend echte Replika mit Funktionen, wie ihr nachfolgend erkennen könnt.

© Hasbro/Lucasfilm/Disney

© Hasbro/Lucasfilm/Disney

Falls ihr Fans der ikonischen Prinzessin aus der weit, weit entfernten Galaxie seid, könnt ihr jetzt praktisch zu ihr werden.

Und vielleicht habt ihr ja auch schon ein Cosplay von Prinzessin Leia zu Hause herumliegen, das nur darauf wartet auf der nächsten Convention ausgepackt zu werden? Mit dem Lichtschwert Force FX Elite bringt ihr euer Cosplay-Game auf ein neues Level.

Die Lichtklinge lehnt sich an Leia Organa an, die nach dem Fall des Imperium mit ihrem Bruder Luke Skywalker trainiert hat, um zu einem Jedi zu werden. Doch nachdem sie realisierte, dass dieser Weg dazu führen würde, dass sie ihren Sohn verlieren wird, verließ sie den eingeschlagenen Pfad daraufhin wieder. Sie kehrte zurück an die politische Front, wo sie den Widerstand aufbaute, der schließlich die Erste Ordnung bekämpfen sollte. Die Rückblenden zum Training mit Luke sehen wir in „Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“.

© Hasbro/Lucasfilm/Disney

© Hasbro/Lucasfilm/Disney

Was kann das Lichtschwert der Force FX Elite-Reihe?

Es kann im Grunde alles, was andere Lichtschwerter dieser Reihe auch mitbringen. Es liegt gut in der Hand und die Klinge wird nach dem Zünden in einem kräftigen Blau entfacht. Zudem ertönen Soundeffekte und ihr seht sogar einzelne Lichteffekte beim Schwingen und Kämpfen.

Im Produkt enthalten ist das Schwert selbst und ein Lichtschwertständer, mit dem ihr es zu Hause ausstellen könnt. Ihr könnt die Klinge sogar abmontieren, falls ihr das besser findet. Und wie das dann aussieht, erfahrt ihr hier.

© Hasbro/Lucasfilm/Disney

© Hasbro/Lucasfilm/Disney

Wie viel kostet das Lichtschwert von Leia? Der Preis beläuft sich hierzulande auf 297,49 Euro. Das ist ein solider Durschnitt für ein „Force FX Elite“-Lichtsäbel, die liegen alle so im 300-Euro-Bereich.

Wann erscheint das Lichtschwer? Ihr könnt das gute Stück ab sofort vorbestellen bei ausgewählten Händlern. Es soll am 30. Juni 2022 erscheinen.

Doch ihr solltet aufpassen in puncto Verfügbarkeit. Erfahrungsgemäß sind diese Merchprodukte immer sehr schnell (vor-)ausverkauft. Wenn das geschieht, sind sie erst wieder zur Veröffentlichung zu haben. Und auch dann häufig nur vereinzelt und schwer zu finden.

