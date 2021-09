Nachdem bei uns in Deutschland kürzlich noch der Anime-Blockbuster Demon Slayer – The Movie: Mugen Train in den Kinos lief, steht nun die 2. Staffel der TV-Serie in den Startlöchern. Über die offizielle Website zum Anime gaben die Verantwortlichen bekannt, wann die neue Season starten wird und worauf sich Fans darin freuen dürfen. Darüber hinaus wurde ebenfalls bestätigt, dass es hierzulande einen Simulcast geben wird!

Demon Slayer: Staffel 2 des Anime-Hits startet im Oktober

Starten wird die neue Staffel des Anime-Hits am 10. Oktober 2021 und das direkt mit einer einstündigen Special-Episode. Diese gibt den Startschuss zum Mugen Train Arc, der ebenfalls noch die anschließenden sechs Folgen umfassen wird. Die Sonderfolge soll zeigen, was 24 Stunden vor der Handlung des Kinofilms geschah.

Allerdings soll es keine 1:1-Adaption des Kinofilms werden. Stattdessen versprechen die Macher einige brandneue Szenen sowie überarbeitete Musik. Das Opening „Akeboshi“ sowie das Ending „Shirogane“ singt übrigens einmal mehr Sängerin LiSA, die bereits den Opening-Song „Gurenge“ für die 1. Staffel von „Demon Slayer“ beisteuerte.

Am 5. Dezember 2021 startet dann mit dem Entertainment District Arc der zweite Handlungsstrang der neuen Staffel, der Hauptcharakter Tanjirō und seine Kameraden ins Rotlichtviertel Yoshiwara führt. Dort treffen unsere Helden auf den Dämon Daki, der von Miyuki Sawashiro („Lupin III: THE FIRST“) gesprochen wird.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc (Visual) © Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc © Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Genauso wie die vorherigen Folgen wird auch dieser neue Abschnitt zunächst von einer einstündigen Special-Episode eingeleitet werden. Sowohl das neue Opening „Zankyosanka“ als auch das frische Ending „Asa ga kuru“ werden von der Sängerin Aimer performt.

Wie eingangs bereits erwähnt, haben des Weiteren ebenso deutsche „Demon Slayer“-Fans Grund zur Freude, denn ein Simulcast der 2. Staffel des Anime-Hits ist bereits sicher. Anders als noch bei Staffel 1 wird dieser übrigens gleich bei zwei Streaming-Services verfügbar sein. Sowohl Crunchyroll als auch WAKANIM bestätigten, dass sie die zwei Arcs zeigen dürfen. Wann es genau losgeht, steht allerdings gegenwärtig noch nicht fest.

Hierzulande veröffentlichte peppermint anime die 26 Episoden umfassende 1. Staffel von „Demon Slayer“ bereits auf Blu-ray und DVD. Zudem ist die Season bei WAKANIM auf Abruf verfügbar. Der Kinofilm, „Demon Slayer – The Movie: Mugen Train“, erscheint am 16. Dezember 2021 sowohl in einer regulären Version als auch einer Limited Edition im Handel. Der Release der Manga-Vorlage läuft indes aktuell beim Verlag Manga Cult.