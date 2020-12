Seit seinem Start letztes Jahr entwickelte sich um die Anime-Serie Demon Slayer weltweit ein gigantischer Hype. Erst vor wenigen Tagen gipfelte dieser in seinem vorläufigen Höhepunkt, schließlich ist der erste Leinwand-Ableger des Franchise nun der erfolgreichste Kinofilm in Japan aller Zeiten. Wenig verwunderlich gibt es nun Gerüchte um ein neues Projekt.

Demon Slayer: Insider spricht von einem neuen Anime-Ableger

Diese Meldungen gehen auf einen Bericht von Yahoo! Japan zurück. In einem Bericht schrieben sie davon, ihnen sei von angeblichen Insidern zugetragen worden, dass bereits Gespräche über eine Anime-Fortsetzung von „Demon Slayer“ geführt würden.

Allzu euphorisch sollten Fans der Reihe angesichts dieser Nachricht nun jedoch lieber nicht werden. Aus dem Artikel geht beispielsweise nicht hervor, um was es sich bei diesem ominösen Projekt tatsächlich handeln soll. Denkbar wären eine 2. Staffel der Anime-Serie sowie ein weiterer Kinofilm, allerdings seien sich die Insider diesbezüglich nicht sicher.

Tanjirō, der Held aus „Demon Slayer“ (©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable)

Offiziell angekündigt wurde von den für die Serie verantwortlichen Leuten bisher jedoch noch nichts, weshalb es sich hierbei lediglich um ein Gerücht handelt. Entsprechend solltet ihr diese Meldung auch mit einer ordentlichen Portion Skepsis betrachten, bis offizielle Neuigkeiten erfolgen.

Dass sich Fans irgendwann über die Ankündigung einer Fortsetzung des Anime freuen dürfen können, scheint abseits dieser Spekulationen indes relativ wahrscheinlich zu sein. Angesichts des immensen kommerziellen Erfolgs des Kinofilms dürfte eine 2. Staffel oder ein weiterer Film zum Anime fast schon als sicher gelten.

Hierzulande startet „Demon Slayer ‑Kimetsu no Yaiba‑ The Movie: Mugen Train“ voraussichtlich am 25. März 2021 mit deutscher und japanischer Sprachausgabe in den Kinos.