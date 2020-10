Mit „Demon Slayer – The Movie: Mugen Train“ startete diesen Freitag einer der meisterwarteten Anime-Filme des Jahres in den japanischen Kinos. Der Hype rund um die Reihe, der seit dem Start der Anime-Serie im vergangenen Jahr immer größer wurde, gipfelte nun in einem neuen Höhepunkt.

Die COVID-19-Pandemie hat auch Japan weiterhin fest im Griff, doch auf den Erfolg des ersten Kinofilms des Franchise scheint dies, wie unter anderem Crunchyroll berichtet, keine spürbaren Auswirkungen zu haben. Der Film befindet sich bereits jetzt auf Rekordkurs und könnte zu einem der erfolgreichsten Kinostarts der japanischen Geschichte avancieren.

Demon Slayer könnte Kinogeschichte schreiben

Zumindest, wenn wir den vorläufigen Zahlen vertrauen dürfen, die durch Eigan Rankings ermittelt wurde. Trotz seines Starts an einem Freitag, für gewöhnlich der schwächste Tag an einem Eröffnungswochenende, konnte der „Demon Slayer“-Kinofilm wohl mehr als 1,2 Milliarden Yen (circa 9,7 Millionen Euro) einspielen.

Das wäre ein überragendes Ergebnis, mit dem „Demon Slayer – The Movie: Mugen Train“ die Startwochenenden von „Chihiros Reise ins Zauberland“ (1,05 Milliarden Yen) und „Weathering With You“ (1,18 Milliarden Yen) übertrumpfen würde. Darüber hinaus wäre ebenfalls der bisherige Rekordhalter, „Die Eiskönigin II“ mit einem Startergebnis von 1,88 Milliarden Yen, in Reichweite.

Ersten Hochschätzungen zufolge befindet sich der Anime-Film auf dem besten Wege, an seinem Startwochenende die Marke von 3 Milliarden Yen (circa 24,29 Millionen Euro) einzureißen. Das wäre absoluter Rekord an den japanischen Kinokassen.

Demon Slayer profitiert von Lockerungen

Eine japanische Werbeagentur gab an, „Demon Slayer – The Movie: Mugen Train“ könnte letztendlich um die 10 Milliarden Yen (circa 80,96 Millionen Euro) einspielen. Ein Meilenstein, den bisher nur zwei Anime-Filme, die nicht aus dem Hause Studio Ghibli stammen, erreichen konnten: „Your Name. – Gestern, heute und für immer“ und „Weathering With You – Das Mädchen, das die Sonne berührte“.

„Demon Slayer“ könnte historische Leistung im Kino vollbringen

Zu diesen enormen Zahlen tragen ebenfalls die aktuellen Entwicklungen in der japanischen Kinolandschaft bei. Viele Kinos dürfen seit mittlerweile vier Wochen wieder die komplette Sitzkapazität ihrer Säle auslasten; diverse Kinos machen dies erst seit letzten Freitag. Entwicklungen, die dem jüngst gestarteten Anime-Film natürlich in die Karten spielen.

Wie gut der Anime-Film tatsächlich in den japanischen Kinos gestartet ist, erfahren wir im Laufe der kommenden Woche, wenn die ersten offiziellen Zahlen eintreffen. Ausgehend von den ersten Schätzungen hat „Demon Slayer – The Movie: Mugen Train“ durchaus das Potential, einer der erfolgreichsten japanischen Filme aller Zeiten zu werden.