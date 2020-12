Um die vergangenes Jahr gestartete Anime-Serie Demon Slayer entwickelte sich schnell ein gigantischer Hype. Dieser gipfelte vor wenigen Monaten in Japan schließlich im Start des ersten Kinofilms, der bereits diverse Rekorde brach. Vor einigen Tagen kam ein neuer hinzu, denn inzwischen ist „Demon Slayer ‑Kimetsu no Yaiba‑ The Movie: Mugen Train“ der erfolgreichste Kinofilm in Japan aller Zeiten.

Demon Slayer: Anime-Film dominiert die japanischen Kinocharts

Nachdem der „Demon Slayer“-Kinofilm in den letzten Wochen bereits die beiden Hollywood-Blockbuster „Titanic“ und „Die Eiskönigin“ überholen konnte, schnappte sich der Anime-Hit vor fünf Tagen die Krone und entthronte den bisherigen Spitzenreiter „Chihiros Reise ins Zauberland“. Dies verkündeten die Verantwortlichen über den offiziellen Twitter-Account des Anime.

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines immensen Erfolgs für die Macher, denn aktuell steht „Demon Slayer ‑Kimetsu no Yaiba‑ The Movie: Mugen Train“ seit knapp drei Monaten ununterbrochen auf Platz 1 der Charts. Somit konnte der Film allein in Japan bereits umgerechnet 256,56 Millionen Euro einspielen. Damit ist er nun unangefochten der erfolgreichste Kinofilm in Japan aller Zeiten.

Demon Slayer-Kinofilm: International nur auf Platz 3 der erfolgreichsten Anime-Filme

Mit seinem bisherigen Einspielergebnis steht der „Demon Slayer“-Kinofilm bereits auf Platz 3 der international erfolgreichsten Anime-Filme aller Zeiten. „Chihiros Reise ins Zauberland“ auf Platz 2 (circa 289,34 Millionen Euro) sowie „Your Name. – Gestern, heute und für immer“ auf Platz 1 (circa 291,67 Millionen Euro) sind jedoch bereits in Reichweite.

Ankündigungsbild für den deutschen Kinostart des „Demon Slayer“-Kinofilms

Auf diversen großen Kinomärkten, beispielsweise China und den USA, lief der Anime-Hit bisher noch nicht im Kino. Damit dürfte der Film sein bisheriges Einspielergebnis also noch ausbauen können, um sich eventuell auch international zum erfolgreichsten Anime aller Zeiten zu krönen.

Auch hierzulande war der Anime bisher nicht zu sehen, allerdings müssen sich hiesige Fans nicht mehr allzu lange gedulden. In Deutschland startet „Demon Slayer ‑Kimetsu no Yaiba‑ The Movie: Mugen Train“ voraussichtlich am 25. März 2021 mit deutscher und japanischer Sprachausgabe in den Kinos.