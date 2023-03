Schwert-Gemälde in Resident Evil 4 Remake lösen

Nachdem ihr in Resident Evil 4 Remake aus dem Kerker entkommen seid, gelangt ihr in die Schatzkammer des Schlosses, in der zwei kleinere Rätsel auf euch warten. Solltet ihr Probleme damit haben, die richtige Lösung zu finden, unterstützen wir euch in diesem Guide.

Rätsel mit Öllampen & Tiersymbolen lösen

Sobald ihr die Schatzkammer betreten habt, wendet euch nach links und geht auf das große Gittertor zu. Darauf befinden sich drei Tiersymbole. Einmal ein Adler, ein Hirsch und eine Schlange.

In dieser Reihenfolge solltet ihr die Öllampen entzünden. © Capcom/PlayCentral.de

Links von dem Gitter an der Wand ist eine Öllampe angebracht. Daran befindet sich ein Schild mit einem Hirsch darauf befestigt. An der Unterseite der Lampe hängt eine Goldkette, mit der Leon interagieren kann.

Zieht ihr daran, ertönt ein Gong und die Öllampe wird entzündet. Daraufhin kommentiert Ashley, dass diese Gongs wohl ertönen, sobald auf die Schilder geschossen wird. Die richtige Reihenfolge, in der Leon auf die Schilder schießen muss, zeigt euch bereits die Abbildung auf dem Gittertor.

Somit ist die Lösung nicht sonderlich schwer: Schießt mit der Pistole in der richtigen Reihenfolge auf die Schilder: Adler -> Hirsch -> Schlange.

Der Alder befindet sich direkt hinter dem Gitter auf der rechten Seite, der Hirsch vorne links und die Schlange hinten rechts. Habt ihr alle drei Schilder getroffen, öffnet sich das Tor schließlich.

Die richtige Reihenfolge, in der Leon auf die Schilder schießen muss. © Capcom/PlayCentral.de

Bilderrätsel mit Schwert lösen

Jetzt gelangt ihr in den Bereich hinter dem Gittertor, hier befindet sich ganz offensichtlich die Folterkammer mit verschiedenen Waffen, Werkzeugen, einer Streckbank und einem Stuhl mit Stacheln. Man mag sich gar nicht vorstellen, welche Schmerzen hier bereits erduldet werden mussten.

Geht hinein und betrachtet die Statue in der Mitte des Raumes, in der ein Blutverschmiertes Schwert steckt. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Replik, die ihr nicht zu kämpfen nutzen könnt.

Nehmt das Blutverschmierte Schwert an euch. © Capcom/PlayCentral.de

Vielmehr benötigt ihr das Schwer für das nächste Rätsel, das ihr lösen müsst, wenn ihr weiterkommen wollt. Packt es also in euer Inventar und geht dann zu den vier großen Bildern jeweils links und rechts von dem verschlossenen Gittertor.

Interagiert mit dem ersten, dritten und vierten Bild, um drei weitere Schwerter zu erhalten.

Nun habt ihr insgesamt vier Schwerter in eurem Besitz:

Goldschwert : Ein prächtiges Goldschwert.

: Ein prächtiges Goldschwert. Eisenschwert : Ein grobes Eisenschwert.

: Ein grobes Eisenschwert. Verrostetes Schwert : Ein grobes Schwert mit einer beschädigten Klinge.

: Ein grobes Schwert mit einer beschädigten Klinge. Blutverschmiertes Schwert: Ein blutverschmiertes Schwert.

Die Lösung ist im Grunde ebenfalls recht simpel, wenn ihr euch die vier Bilder genauer anschaut. Auf dem ersten befindet sich ein Ritter in voller Rüstung und mit seinem Schwert, so wie er in den Kampf ziehen würde. Nutzen würde er in diesem Fall natürlich ein echtes Eisenschwert.

Auf dem zweiten Bild wird der Kämpfer vom König zum Ritter geschlagen. Für eine solch wichtige Zeremonie wird natürlich ein prächtiges Goldschwert verwendet, das ausschließlich einen repräsentativen Zweck erfüllte und nicht für den Kampf gedacht war.

Das dritte Bild zeigt den Ritter in der Schlacht, weshalb sein Schwert blutverschmiert ist.

Das letzte Bild zeigt schließlich einen Grabstein mit einem Ritterhelm davor. Der Ritter ist gestorben, weshalb sein Schwert verrostet in seinem Grab steckt.

Somit ist die Lösung:

Bild 1 : Eisenschwert

: Eisenschwert Bild 2 : Goldschwert

: Goldschwert Bild 3 : Blutverschmiertes Schwert

: Blutverschmiertes Schwert Bild 4: Verrostetes Schwert

So sind die Schwerter richtig auf die vier Bilder verteilt. © Capcom/PlayCentral.de

Habt ihr die richtigen Schwerter in die Bilder eingesetzt, öffnet sich das Gittertor und ihr könnt den Raum dahinter erkunden. Hier befindet sich unter anderem ein weiterer Schatz in Form eines Goldarmreifs.

Öllampen im Audienzsaal entzünden

Sobald ihr die Schatzkammer und den daran angrenzenden Raum hinter euch gelassen habt, gelangt ihr zurück in den Audienzsaal, nun befindet ihr euch allerdings ein Stockwerk höher. Bevor ihr euch nun also dem zweiten Öllampen-Rätsel widmet. Solltet ihr erst einmal die Leiter auf der anderen Seite hinunterlassen. Dadurch könnt ihr kurz beim Händler vorbeischauen und zudem speichern.

Klettert danach die Leiter wieder hinauf und springt daneben über den Kronleuchter auf die andere Seite. Hier gelangt ihr durch ein Loch in der Decke in die Zelle unter euch. Öffnet die Truhe und nehmt die Goldene Sanduhr in euren Besitz. Von innen könnt ihr die Tür entriegeln, um wieder in den unteren Bereich des Audienzsaals zu gelangen.

Auf dem Weg zum Burghof müsst ihr dem Weg folgen, den zuvor Ramon Salazar genutzt habt. Das Problem ist aber, dass wir wieder vor verschlossenen Türen stehen. Die beiden oberen Gittertore, auf der linken und rechte Seite, erfordern, dass ihr wieder auf zwei bestimmte Schilder schießt: Seemonster -> Schlange.

Das Seemonster befindet sich zum Glück direkt neben des linken Tors. Schießt also auf das Schild und nutzt dann den Kronleuchter, um auf die andere Seite zu gelangen. Schießt dort bei dem rechten Tor auf die Schlange, wodurch sich beide Tore öffnen. Nun steht euch der Weg endlich offen.

Weitere Guides mit Tipps & Tricks in unserer Komplettlösung zu „Resident Evil 4 Remake“ findet ihr hier.