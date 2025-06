Deus Ex jetzt kostenlos für PS Plus Premium-Nutzer auf PS5 verfügbar

Ein beliebtes Rollenspiel (RPG) aus der PlayStation 2-Ära, das ursprünglich im Jahr 2002 veröffentlicht wurde, ist nun kostenlos für PlayStation Plus Premium-Abonnenten verfügbar. Das Spiel, um das es sich handelt, ist Deus Ex, das von Ion Storm entwickelt und von Eidos Interactive veröffentlicht wurde. Ursprünglich wurde es im Jahr 2000 für den PC veröffentlicht, fand jedoch erst zwei Jahre später seinen Weg auf die PlayStation 2. Interessanterweise blieb die PS2 die einzige Konsole, auf der dieses Spiel jemals erschienen ist, was es zu einem exklusiven Titel für diese Plattform macht.

Was macht Deus Ex besonders?

Warum gilt Deus Ex als Meilenstein? Deus Ex, das von Warren Spector erschaffen wurde, erhielt bei seiner Veröffentlichung auf Metacritic eine beeindruckende Wertung von 90. Es ist weithin anerkannt als eines der besten RPGs aller Zeiten und gilt als Pionier im Bereich der immersiven Simulationen. Die Handlung von Deus Ex spielt im Jahr 2052 in einer dystopischen Zukunft, in der die Welt von Geheimorganisationen und Verschwörungen beherrscht wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von JC Denton, einem nano-augmentierten Agenten der UNATCO, der sich in einem Netz aus Intrigen und rivalisierenden Fraktionen wiederfindet.

Das Spiel kombiniert Rollenspiel-Elemente mit einer fesselnden Geschichte und bietet den Spielern die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, die den Verlauf der Handlung beeinflussen. Diese einzigartige Mischung aus Gameplay und Storytelling hat Deus Ex zu einem Klassiker gemacht, der bis heute von vielen Gamern geschätzt wird.

Entwicklung und Rezeption der Deus Ex Serie

Wie hat sich die Deus Ex Serie entwickelt? Der Erfolg von Deus Ex führte zur Entstehung einer ganzen Serie, die aus mehreren Titeln besteht. Nach dem ersten Spiel folgte 2003 die Fortsetzung Deus Ex: Invisible War. Später kamen Deus Ex: Human Revolution im Jahr 2011 und dessen Fortsetzung Deus Ex: Mankind Divided im Jahr 2016 hinzu. Die Serie wurde nach der Schließung von Ion Storm im Jahr 2005 von Eidos Montréal und Square Enix weitergeführt. Trotz der wechselnden Entwicklerteams blieb die Serie ihrer ursprünglichen Vision treu und erhielt durchweg positive Kritiken.

Insgesamt hat die Serie über 14 Millionen Einheiten weltweit verkauft, was ihren anhaltenden Erfolg und die starke Fangemeinde unterstreicht. Die Spiele der Deus Ex Serie sind bekannt für ihre tiefgründigen Geschichten, die komplexen Charaktere und die Möglichkeit, das Spiel auf verschiedene Arten anzugehen.

PlayStation Plus und seine Vorteile

Was bietet PlayStation Plus? PlayStation Plus ist ein Premium-Abonnementdienst, der auf der PlayStation-Plattform zahlreiche Vorteile bietet. Dazu gehören exklusive Inhalte, kostenlose Spiele, regelmäßige Rabatte im PlayStation Store und frühe Zugänge zu neuen Spielen. Mit der Einführung von PlayStation Plus Premium wurde das Angebot um zusätzliche Features erweitert, darunter der Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von Spielen aus früheren Konsolengenerationen.

Dank dieser Erweiterungen können Abonnenten nun Klassiker wie Deus Ex auf ihrer PlayStation-Konsole erleben. Dies ist besonders für Nostalgiker und Fans von Retro-Spielen ein großer Anreiz, ein Abonnement abzuschließen.

Ein Blick in die Zukunft

Was erwartet die Fans von Deus Ex? Obwohl die Deus Ex Serie in den letzten Jahren nicht mehr im Rampenlicht stand, bleibt sie unter Gamern ein beliebtes Thema. Die Möglichkeit, die Ursprünge der Serie auf der PlayStation 2 neu zu erleben, könnte das Interesse an zukünftigen Fortsetzungen oder Remastern wecken. Da die Serie bereits eine solide Grundlage und eine treue Fangemeinde hat, besteht immer die Möglichkeit, dass sie in der Zukunft zurückkehrt.

Was hältst du von der Möglichkeit, Deus Ex auf der PlayStation zu spielen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!