Destiny 2-Spielerzahl auf Rekordtief – Bungie unter Druck!

Destiny 2, das beliebte Online-First-Person-Shooter-Spiel von Bungie, erlebt derzeit einen Rückgang der Spielerzahlen auf Steam, der besorgniserregende Tiefstände erreicht hat. Während das Spiel seit seiner Einführung im Jahr 2017 eine treue Anhängerschaft hatte und über Jahre hinweg eine große Anzahl von Spielern anziehen konnte, hat sich das Bild in letzter Zeit gewandelt. Die Spieler sind nicht mehr in dem Maße wie zuvor zu Destiny 2 hingezogen, was auf eine Reihe von Herausforderungen zurückzuführen ist, mit denen Bungie und das Spiel derzeit konfrontiert sind.

Herausforderungen für Destiny 2

Was sind die aktuellen Schwierigkeiten für Destiny 2? Bungie hat in den letzten Monaten mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Die jüngste Erweiterung, Edge of Fate, wurde von der Spielergemeinschaft weniger begeistert aufgenommen als frühere Erweiterungen. Zudem gab es Änderungen im Spiel, die nach Rückmeldungen aus der Community wieder zurückgenommen werden mussten, da sie die Spieler eher frustrierten als erfreuten.

Diese Herausforderungen haben zu einem deutlichen Rückgang der Spielerzahlen auf Steam geführt. Jüngste Daten von Steam Charts zeigen, dass Destiny 2 in den letzten 24 Stunden nur noch 30.228 gleichzeitige Spieler erreichte, was den niedrigsten Stand in der Geschichte des Spiels markiert. Im Vergleich dazu lag der bisherige Tiefststand im Dezember 2024 bei 36.488 Spielern.

Einbrechende Spielerzahlen auf Steam

Wie drastisch sind die Rückgänge bei der Spielerzahl? Zwischen Juli und September 2025 sank die Spielerzahl von Destiny 2 auf Steam um fast 80 %, wobei die Marke von 50.000 gleichzeitigen Nutzern nur einmal im September überschritten wurde. Dieser Rückgang stellt eine bedeutende Herausforderung für Bungie dar, insbesondere angesichts der zunehmenden Konkurrenz im Bereich der Looter-Shooter.

Viele Destiny 2-Spieler sind in letzter Zeit auf Borderlands 4 umgestiegen, ein Spiel, das in vielerlei Hinsicht Destiny ähnelt, aber den Spielern eine willkommene Abwechslung von den jüngsten Frustrationen bietet, die das Live-Service-Spiel mit sich bringt.

Die Zukunft von Destiny 2 und Bungie

Welche Perspektiven gibt es für Destiny 2 und Bungie? Die aktuelle Situation von Destiny 2 spiegelt sich auch in anderen Herausforderungen wider, mit denen Bungie derzeit konfrontiert ist. Das geplante Spiel Marathon wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, und einige Entwickler berichten von einem Rückgang der Moral. Dies wird durch die enttäuschende Leistung von Destiny 2 nicht gerade verbessert.

Trotz dieser Schwierigkeiten hat Bungies Muttergesellschaft Sony mehrfach betont, dass sie weiterhin an das Potenzial von Live-Service-Spielen glaubt. Es bleibt jedoch ungewiss, ob Destiny 2 in Zukunft eine zentrale Rolle bei dieser Strategie spielen wird und wann mit einer Trendwende gerechnet werden kann.

Fazit und Ausblick

Welche Lehren können aus der aktuellen Situation gezogen werden? Destiny 2 steht an einem kritischen Punkt seiner Entwicklungsgeschichte. Die letzten Monate haben gezeigt, dass die Spielergemeinschaft unzufrieden ist und Bungie vor der Herausforderung steht, das Vertrauen der Spieler zurückzugewinnen. Ob durch neue Inhalte, Verbesserungen bestehender Features oder andere Maßnahmen – es wird entscheidend sein, wie das Studio auf die aktuellen Herausforderungen reagiert.

Der Wettbewerb im Genre der Looter-Shooter ist hart, und Bungie muss kreative Wege finden, um Destiny 2 wieder attraktiver zu machen. Wie denkst du über die aktuelle Situation von Destiny 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!