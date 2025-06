Deltarune Chapters 3 und 4 schießen in die Steam-Charts – Preis, Plattformen und mehr

Die Veröffentlichung der Kapitel 3 und 4 von Deltarune hat das Spiel in den Steam-Charts in die Höhe katapultiert. Der Entwickler Toby Fox, bekannt durch das beliebte Rollenspiel Undertale aus dem Jahr 2015, hat mit Deltarune erneut ein fesselndes Spielerlebnis geschaffen. Die ersten beiden Kapitel von Deltarune wurden 2018 und 2021 veröffentlicht und boten einen ersten Einblick in die Parallelgeschichte zum Undertale-Universum.

Am heutigen 4. Juni 2025 können Spieler nun die ersten vier Kapitel von Deltarune erleben. Der Anstieg der gleichzeitigen Spielerzahlen auf Steam zeigt, dass die Gaming-Community sehnsüchtig auf diese Erweiterung der Geschichte gewartet hat.

Was kostet Deltarune?

Wie viel kostet Deltarune? Die Kapitel 1 und 2 von Deltarune sind als kostenlose Demo erhältlich. Wer jedoch das komplette Set der bisher veröffentlichten Inhalte erwerben möchte, muss mit einem Preis von 24,99 Euro rechnen. Deltarune Chapters 1-4 ist auf Steam, Nintendo Switch und PlayStation-Plattformen verfügbar. Zukünftige Kapitel sind bereits geplant und werden als kostenloser DLC veröffentlicht, was bedeutet, dass der einmalige Preis dir letztlich das vollständige Spiel sichert.

Beliebtheit von Deltarune

Warum ist Deltarune so beliebt? Seit dem Erscheinen der neuen Kapitel hat Deltarune wieder an Popularität gewonnen. Aktuell spielen über 132.400 Gamer gleichzeitig auf Steam, und das an einem normalen Arbeitstag vor 17 Uhr. Diese Zahl wird wahrscheinlich noch weiter steigen, wenn das Wochenende näher rückt und mehr Spieler die Zeit finden, in die Welt von Deltarune einzutauchen.

Was sagen Gamer über Deltarune?

Wie sind die Reaktionen der Spieler? Die Spieler genießen die erweiterte Geschichte, die in der vollständigen Veröffentlichung von Deltarune verfügbar ist. Mit einem überwältigend positiven Rating auf Steam und über 2000 Bewertungen wird das Indie-Spiel bereits als „Meisterwerk“ gefeiert. Angesichts der langen Wartezeit auf neue Inhalte ist die Begeisterung der Fans kaum überraschend.

Spielmechanik und Handlung

Wie funktioniert das Spiel? Deltarune ist ein Rollenspiel mit einer Top-Down-Perspektive, ähnlich wie Undertale. Du steuerst den menschlichen Teenager Kris, wählst jedoch die Aktionen für andere Charaktere während der Kämpfe. Das Spiel enthält sowohl Rätsel als auch Bullet-Hell-Elemente, bei denen du ein herzförmiges Symbol vor Angriffen schützen musst.

Der Kampf ist rundenbasiert, und du kannst aus verschiedenen Aktionen wählen: Kämpfen, Handeln, Gegenstand, Magie, Verschonen und Verteidigen. Diese Mechanik erlaubt es dir, auf unterschiedliche Weise mit den Gegnern zu interagieren, ähnlich wie in Undertale.

Zukunft von Deltarune

Was erwartet uns in Deltarune? Während die Kapitel 1-4 jetzt verfügbar sind, ist noch nicht bekannt, wann zukünftige Kapitel erscheinen werden. Zusätzliche Inhalte sind jedoch als kostenlose Downloads geplant. Deltarune ist derzeit auf Steam, Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar und kostet auf allen Plattformen 24,99 Euro. Interessanterweise ist das Spiel auch für das Steam Deck verifiziert.

Hast du Deltarune schon gespielt? Wirst du die Vollversion kaufen? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!