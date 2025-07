Death Stranding 2 – PS5-Hit trotzt Elden Ring und CoD in Verkaufscharts

Death Stranding 2: On the Beach hat sich als ein herausragender Erfolg für die PS5 etabliert. Diese exklusive Fortsetzung des 2019 erschienenen Spiels Death Stranding wurde am 26. Juni 2025 veröffentlicht und hat sich schnell an die Spitze der Verkaufscharts gesetzt. Dies ist besonders bemerkenswert, da es sich gegen hochkarätige Titel wie Elden Ring Nightreign und Call of Duty: Black Ops 6 durchgesetzt hat. Entwickelt von Kojima Productions und veröffentlicht von Sony Interactive Entertainment, hebt sich Death Stranding 2 durch seine fesselnde Handlung und das innovative Gameplay ab.

Ein Blick hinter die Kulissen

Wer steckt hinter Death Stranding 2? Das Spiel stammt aus der Feder von Hideo Kojima, einem legendären Videospielentwickler, der für seine cineastische Herangehensweise an das Game-Design bekannt ist. Kojima, der 1963 in Tokio geboren wurde, hat sich mit der Metal Gear Solid-Reihe einen Namen gemacht, bevor er 2015 Kojima Productions als unabhängiges Studio gründete. Nach seinem Weggang von Konami veröffentlichte er Death Stranding (2019) und nun dessen Nachfolger.

Death Stranding 2 führt die Geschichte von Sam Porter Bridges weiter, der von Norman Reedus verkörpert wird. Die Handlung spielt elf Monate nach den Ereignissen des ersten Spiels und entführt die Spieler in eine post-apokalyptische Welt, die von übernatürlichen Kreaturen heimgesucht wird. Neben Reedus kehren auch Léa Seydoux und Troy Baker in ihren Rollen zurück, und sie werden von Neuzugängen wie Elle Fanning und Luca Marinelli begleitet.

Gameplay-Highlights

Was macht Death Stranding 2 spielerisch einzigartig? Das Spiel bietet ein intensives Action-Adventure-Erlebnis, das in den offenen Welten von Australien und Mexiko spielt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Sam, einem freiberuflichen Kurier, der Pakete zu verstreuten Überlebenden und Präppen bringt. Dabei müssen sie schwieriges Gelände überwinden und dabei auf die Balance der Ladung achten. Fahrzeuge und ein skill-basiertes System erlauben es, die Reise und den Charakter individuell zu gestalten.

Ein neu eingeführter Fokus auf Kampfmechaniken erlaubt es Spielern, sich für direkte Konfrontationen oder Stealth-Taktiken zu entscheiden. Die dynamische Tag-Nacht-Zyklus beeinflusst das Verhalten der Gegner, und die Spieler können mit einem umfangreichen Arsenal an Werkzeugen und Gadgets auf die Herausforderungen reagieren.

PS5 Pro: Die passende Plattform?

Wie profitiert Death Stranding 2 von der PS5 Pro? Die PS5 Pro, die seit November 2024 erhältlich ist, bietet eine verbesserte GPU und fortschrittliche Raytracing-Technologien, die Death Stranding 2 in bestmöglicher Grafikpracht erstrahlen lassen. Die schnelleren Ladezeiten und die leistungsfähige Hardware der PS5 Pro tragen dazu bei, das immersive Spielerlebnis von Death Stranding 2 zu optimieren.

Der DualSense-Controller, bekannt für sein haptisches Feedback, verstärkt die Immersion weiter, indem er das Gefühl von Sam’s Reisen und Kämpfen direkt in die Hände der Spieler überträgt. Die PS5 Pro ermöglicht es, das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen und bietet eine Plattform, die den cineastischen Anspruch von Hideo Kojima voll unterstützt.

Die Zukunft von Death Stranding 2

Was hält die Zukunft für Death Stranding 2 bereit? Obwohl das Spiel derzeit ein exklusiver Titel für die PS5 und PS5 Pro ist, wird erwartet, dass es in Zukunft auch auf anderen Plattformen verfügbar sein könnte, ähnlich wie der erste Teil. Bis dahin bleibt es ein Aushängeschild für Sonys Konsole und positioniert sich neben MLB The Show 25 als einer der Verkaufsschlager des Jahres 2025.

Der Erfolg von Death Stranding 2 zeigt, dass Hideo Kojima weiterhin ein bedeutender Innovator in der Videospielbranche ist. Die Zukunft könnte noch mehr spannende Entwicklungen aus dem Kojima Productions Studio bereithalten. Was denkst du über die Entwicklung von Death Stranding 2? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!