Dead Static Drive – Lovecraft-Horror auf Xbox Game Pass ab November 2025

Die neuesten Ergänzungen des Xbox Game Pass bieten dir spannende neue Titel, darunter das am 5. November 2025 veröffentlichte Dead Static Drive. Dieses Spiel bietet dir ein einzigartiges Survival-Horror-Erlebnis, das als „Grand Theft Cthulhu“ beschrieben wird. In einer alternativen, post-apokalyptischen Version der 1980er Jahre des amerikanischen Südwestens begibst du dich auf einen albtraumhaften Roadtrip, bei dem du dich gegen Lovecraft’sche Monster behaupten musst. Die Entwicklung dieses Spiels begann 2014 und wurde mit einem Unreal Dev Grant und Unterstützung der australischen Regierung gefördert.

Dead Static Drive: Ein neues Erlebnis auf Xbox Game Pass

Was macht Dead Static Drive so besonders? Dieses Spiel zieht seine Inspiration aus verschiedenen Quellen der seltsamen Fiktion und bietet eine Kombination aus Retro-Americana-Grafikstil und Lovecraft’schem Horror. Du folgst der Geschichte eines Charakters namens Hearst, der in einer zusammenbrechenden Welt nach seinen Eltern sucht und den Ursprung der Apokalypse aufdecken will.

Neben Dead Static Drive hat der Xbox Game Pass auch Sniper Elite: Resistance in seine Premium-Kategorie aufgenommen. Dieses Spiel, das ursprünglich am 30. Januar 2025 veröffentlicht wurde, ist bekannt für seine taktischen Schießmechaniken und die offene Spielwelt, die dir vielfältige Vorgehensweisen ermöglicht. Die Handlung spielt im Jahr 1944 in Vichy-Frankreich und führt dich in die Rolle von Harry Hawker, der gegen eine neue Bedrohung namens Wunderwaffe kämpft.

Verfügbarkeit und zukünftige Veröffentlichungen

Wann wird Dead Static Drive auf Xbox Game Pass Premium verfügbar sein? Aufgrund der Veröffentlichung von Sniper Elite: Resistance im Premium-Tier nach etwa neun Monaten könnte Dead Static Drive ebenfalls zwischen Mai und November 2026 Premium werden. Diese Veröffentlichungsmuster zeigen, wie Microsoft die Verfügbarkeit von Spielen auf den verschiedenen Stufen des Game Pass strukturiert.

Zusätzlich sind für den restlichen November 2025 noch zehn weitere Titel für den Xbox Game Pass geplant, darunter Whiskerwood, Egging On und Call of Duty: Black Ops 7. Die zweite Welle der monatlichen Ergänzungen wird voraussichtlich um den 14. November 2025 angekündigt.

Komplette Liste der bestätigten Veröffentlichungen im November 2025

Spiel Game Pass Tier(s) Plattform(en) Datum Anmerkungen Dead Static Drive Ultimate, PC Cloud, Konsole, PC 5. November 2025 Day-one Release Sniper Elite: Resistance Premium Cloud, Konsole, PC 5. November 2025 Verfügbar auf XGP Ultimate und PC GP seit 30. Januar 2025 Whiskerwood PC, Ultimate PC 6. November 2025 Game Preview; day-one Release Egging On Ultimate, PC Cloud, PC, Series 6. November 2025 Day-one Release Great God Grove Ultimate, PC, Premium Cloud, PC, Series 11. November 2025 Call of Duty: Black Ops 7 Ultimate, PC Cloud, Konsole, PC 14. November 2025 Day-one Release

Der Xbox Game Pass bleibt eine attraktive Option für dich, um neue und aufregende Spiele sofort zu erleben. Mit einer Vielzahl an Titeln, die regelmäßig hinzugefügt werden, bietet dieser Dienst eine hervorragende Möglichkeit, dein Spielerlebnis zu erweitern.

Was denkst du über die neuesten Ergänzungen des Xbox Game Pass? Lass es uns in den Kommentaren wissen!