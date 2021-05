Dead by Daylight: Neue Killer, Survivor, Maps, weiterer Perk-Typ und Re-Design angekündigt – Roadmap

Dead by Daylight wird in den nächsten Monaten noch einige zusätzliche Upgrades in Sachen Killer, Maps und Überlebende erhalten. Welche das sind, haben die Entwickler*innen von Behaviour Interactive im Rahmen des Jubiläums-Livestreams zusammen mit einer Roadmap für Jahr 6 vorgestellt. Neben der Enthüllung des Resident Evil-Chapters waren die Zukunftspläne für das Horrorspiel eine der interessantesten Ankündigungen im Stream.

Dead by Daylight: Was erwartet uns im Jahr 2021/2022?

„Dead by Daylight“ ist nun inzwischen fünf Jahre alt und wurde seither mit zahlreichen Updates, neuen Charakteren und Überarbeitungen versehen. Um das Game auch in Zukunft zeitgemäß zu halten, streben die Entwickler*innen ein Umdenken und vor allem weitere Inhalte an, die langfristig zum Spielen motivieren sollen, darunter sind:

Neue Kapitel mit insgesamt 4 neuen Killern 5 neuen Überlebenden 2 neue Karten

mit insgesamt The Archives: mit 4 neuen Tomes

mit Neue Events mit Fokus auf Jubiläums- und Halloween-Events sowie zwei kleinere Winter- und Mond-Events

Außerdem setzt das Entwicklerteam verschiedene Schwerpunkte, mit denen „Dead by Daylight“ im sechsten Jahr weiter verbessert und angenehmer gestaltet werden sollen:

Mehr Spieler ansprechen mit Tutorials, Matchmaking-Anreizen, Bekämpfung der Toxizität, Message-System,

mit Tutorials, Matchmaking-Anreizen, Bekämpfung der Toxizität, Message-System, Verbesserte Spielstabilisierung durch Optimierung, Gameplay-Fixes, verbesserte Prozesse und Technologien

durch Optimierung, Gameplay-Fixes, verbesserte Prozesse und Technologien The Realm Beyond wird fortgesetzt, um Karten, Charaktere und Animationen visuell weiter zu überarbeiten

wird fortgesetzt, um Karten, Charaktere und Animationen visuell weiter zu überarbeiten Optimierung, Verbesserung und Umgestaltung wichtiger Spielmechaniken

© Behaviour Interactive

Killer-Update, neuer Perk-Typ und Memento Mori-Rework

Vor allem im Kernspiel sollen hierbei einige weitere Anpassungen erfolgen, die „Dead by Daylight“ Up-To-Date halten sollen. Für die Umgestaltung setzt sich Behaviour deshalb unter anderem folgende Ziele für künftige DbD-Updates:

Balance-Update für Killer sollen in Zukunft innerhalb der nächsten 2-3 Hauptupdates nach dem Release des Killer erfolgen, um das Gameplay mit Hotfix-Anpassungen schneller zu aktualisieren und anzupassen.

sollen in Zukunft innerhalb der nächsten nach dem Release des Killer erfolgen, um das Gameplay mit Hotfix-Anpassungen schneller zu aktualisieren und anzupassen. Neuer Perk-Typ: Neben den beiden bestehenden Totem- Typen ist derzeit ein weiterer Perk-Typ in Arbeit, der ausschließlich für Überlebende gedacht ist: die sogenannten Boon Totem Perks . Sie sollen den Überlebenden eine weitere Interaktionsmöglichkeiten bieten. Mehr Details sind jedoch noch nicht bekannt.

Neben den beiden bestehenden ist derzeit ein weiterer Perk-Typ in Arbeit, der ausschließlich für Überlebende gedacht ist: die sogenannten . Sie sollen den Überlebenden eine bieten. Mehr Details sind jedoch noch nicht bekannt. Memento Mori-Update: Moris sollen künftig nicht mehr durch eine Opfergabe ausgelöst, sondern vom Killer während einer Runde verdient werden können. Diese neue Spielmechanik soll neue Möglichkeiten für Strategie und Gameplay eröffnen, ist laut BE allerdings noch nicht so weit ausgereift, um aktuell genauer darauf einzugehen.

Eine neue Totem-Art soll ins Game finden. © Behaviour Interactive

Bei den angekündigten Inhalten handelt es sich um eine Roadmap, deren Umsetzung sich über die nächsten zwölf Monate erstrecken soll. Genaue Release-Termine existieren dafür also noch nicht. Sobald uns mehr Infos vorliegen, halten wir euch allerdings stets auf dem Laufenden. Bis dahin bleibt uns lediglich die Vorfreude auf das Resident Evil-DLC mit Nemesis, Jill und Leon. Alle Infos zu ihren Fähigkeiten und dem Release findet ihr hier:

