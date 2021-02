Dead by Daylight ändert einen der beliebtesten Survivor-Perks

Mit dem Halloween-Chapter von Dead by Daylight wurde nicht nur Michael Myers aka der Wandler als neuer Killer, sondern auch Laurie Strode hinzugefügt. Und mit ihr einer der beliebtesten lehrbaren Survivor-Perks überhaupt: Der Decisive Strike aka Entscheidungsschlag.

Inzwischen benutzt beinahe jeder Überlebende den Zweite-Chance-Perk, doch das könnt sich mit den künftigen Anpassungen vielleicht ändern.

Dead by Daylight ändert den Decisive Strike

Was kann der Entscheidungsschlag? Dieser Vorteil ermöglicht es dem Überlebenden einmalig aus dem Griff des Killers zu entkommen und ihn für fünf Sekunden zu betäuben. Dafür muss der Survivor, der getragen wird, unter anderem ein Quick-Time-Event erfolgreich absolvieren und kurz zuvor von einem Haken befreit worden sein.

Was ist das Problem? Inzwischen wird der Vorteil von beinahe jedem Spieler genutzt, vor allem in den oberen Rängen. Eigentlich soll der Perk hierbei gegen tunnelnde Killer verwendet werden. Allerdings wird er häufig genutzt, um dem Gegner das Leben besonders schwer zu machen, indem sich Survivor absichtlich niederschlagen lassen, um ihren Widersacher betäuben zu können.

So funktioniert der Entscheidungsschlag bislang in „Dead by Daylight“.

Im neuesten Q&A zu „Dead by Daylight“ erklärt Entwickler Behaviour Interactive nun genau wie der Decisive Strike künftig funktionieren wird:

„Wir hatten viele verschiedene Möglichkeiten, um die Frustrationen der Leute über den Perk zu lindern. Die Richtung, in die wir gegangen sind, war die Deaktivierung der Fähigkeit, wenn der Überlebende Aktionen ausführt, die seine Ziele im Wesentlichen voranbringen. “ Louis McLean, Gameplay-Programmierer

Was bedeutet das? Mit den Änderungen soll der Perk wieder seinem eigentlichen Zweck zugeführt werden, nämlich dem Abwehren tunnelnder Gegner. Hierfür wird der Entscheidungsschlag sofort deaktiviert, sobald der Überlebende innerhalb des 60-Sekunden-Fensters nach dem Abhängen vom Haken eine der folgenden Aktionen ausführt:

Reparatur eines Generators

Heilung von sich selbst oder eines anderen Überlebenden

Rettung eines Mitspieler vom Haken

Totem säubern

Sabotage eines Hakens

Kurzum: Habt ihr nach eurer Hakenflucht genügend Zeit anderen Aktionen nachzugehen, die eurem Entkommen aus der Runde zuträglich sind, war’s das mit Decisive Strike. So können Spieler den Perk wirklich nur noch nutzen, wenn sie in einer Tunnel-Situation sind, aus der sie entkommen möchten.

Nächstes großes Update im März

Wie die Entwickler ebenfalls erklären, wird es die Entscheidungsschlag-Änderung noch nicht mit dem kommenden Mid-Chapter-Update in „Dead by Daylight“ schaffen. Erst mit dem größeren Patch, der für März angesetzt ist. In den nächsten Wochen könnt ihr also noch mit der uneingeschränkten Variante des Survivor-Vorteils zocken.

Wie findet ihr die Änderung? War es an der Zeit dem Perk einen Dämpfer zu verpassen oder findet ihr den Nerf unangebracht? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren?