Dead by Daylight ändert seine Killer – schon wieder

Dead by Daylight wird anscheinend nie am Ende seiner Anpassungsliste ankommen, denn es stehen erneut Änderungen an, die nun in einem Developers-Update präsentiert worden sind. Die Überarbeitungen betreffen verschiedene Killern, darunter den Freddy Krueger-Killer Der Albtraum, der brandneue Trickster, sowie den Demogorgon aus dem Stranger Things-DLC. Die Changes sind inzwischen auf den PTB-Servern spielbar.

Killer-Rework bei Dead by Daylight mit Freddy und Co

Erst kürzlich hat der Trickster mit dem neuen Chapter All-Kill seinen Weg in „Dead by Daylight“ gefunden, schon gibt es eine weitere lange Liste mit Anpassungen, die den tötenden K-Pop–Star weiter für das asymmetrischer Horrorspiel optimieren sollen und mit dem Bugfix-Update 4.6.1 bereits vor einigen Tagen erschienen sind.

Doch der allseits beliebte Trickster ist nicht der einzige, der in den nächsten Wochen weiter optimiert wird. Wir geben euch einen Überblick über die anderen Killer und ihre zugehörigen Änderungen, die zwar schon auf den PTB-Servern zum Testen bereitstehen, allerdings noch nicht in einem offiziellen Patch erschienen sind:

Der Albtraum aka The Nightmare (Freddy Krueger)

Bewegungsgeschwindigkeit wird beim Setzen von Traumschlingen verringert

verringert Maximale Anzahl von Traumschlingen wird von 8 auf 5 reduziert

wird von auf reduziert Maximale Anzahl von Traumpaletten wird von 10 auf 7 reduziert

wird von auf reduziert Änderungen an Add-ons : Statt Aktionsgeschwindigkeit zu verlangsamen, werden Aktionen nun lauter

: Statt Aktionsgeschwindigkeit zu verlangsamen, werden Aktionen nun lauter Schwarzer Karton mit neuem Effekt: Wenn ein Ausgangstor geöffnet wird, wird es für schlafende Überlebende für die nächsten 10 Sekunden blockiert.

mit neuem Effekt: Wenn ein Ausgangstor geöffnet wird, wird es für schlafende Überlebende für die nächsten blockiert. Verbesserungen an den Weckern: Wenn ein Wecker verwendet wird, ist der Überlebende 30 Sekunden lang völlig immun gegen Schlaf (Effekt wird auf dem HUD angezeigt)

Der Demogorgon

Erhöhte Geschwindigkeit in einem Portal

in einem Portal Reduziert die Abklingzeit nach dem Verlassen eines Portals

nach dem Verlassen eines Portals Erhöht die Effektdauer von Unentdeckbar nach dem Verlassen eines Portals

nach dem Verlassen eines Portals Änderungen an selten verwendeten Add-Ons, um sie attraktiver zu machen

Die Jägerin aka The Huntress

Diverse Änderungen an den Add-ons, unter anderem an Schillernde Klinge

Die Zwillinge aka The Twins

Die Abklingzeit wurde von 3 auf 5 Sekunden erhöht, wenn ein Überlebender mit Victor niedergeschlagen wurde

erhöht, wenn ein Überlebender mit Victor niedergeschlagen wurde Die Kamerasteuerung wird jetzt sofort wiederhergestellt, wenn die Kontrolle auf Charlotte umschwenkt

Stoffknebel : Die Dauer von Unentdeckbar wurde auf 20 Sekunden erhöht, sobald Charlotte die Kontrolle übernommen hat

: Die Dauer von wurde auf erhöht, sobald Charlotte die Kontrolle übernommen hat Schillernder Anhänger: Die Dauern von Gefährdet wurde auf 30 Sekunden erhöht.

Grafik-Update für das HUD und die Coldwind Farm

Neben den Killern gibt es noch weitere Veränderungen, die seit dem 13. April 2021 auf den Testservern zum ersten Anspielen bereitstehen. Im Rahmen der Grafik-Update-Kampagne Beyond Realm, die weiterhin läuft, ist nun die Coldwind Farm an der Reihe, die nach dem kommenden Patch beinahe idyllisch wirkt. Erste Bilder gibt’s hier zu sehen:









Außerdem wird das umstrittene HUD samt Survivor-Porträts in „Dead by Daylight“ erneut angepasst, um die Sichtbarkeit für folgende Elemente weiter zu erhöhen:

Unterscheidung der verschiedenen Wahnsinn-Stufe des Doktors

Traumwelt-Effekt & Schlaf-Timer des Albtraums

Infektionsanzeige der Seuche

Stalking-Anzeige & Markierung von Ghost Face

Es wird schwerer sich aus dem Griff eines Killer zu winden

Außerdem wird das Struggeln in „Dead by Daylight“ demnächst interaktiver gestaltet. Diese Aktion müssen Überlebende durchführen, um sich aus dem Tragegriffs eines Killers zu winden. Anstatt eine entsprechende Taste zu drücken, müssen Überlebende nachdem sie ein zweites Mal am Haken hingen künftig Fähigkeitsprüfungen absolvieren. Die Bereiche sollen jedoch groß genug sein, um das Wehren damit nicht wesentlich zu erschweren.

Wann die aufgelisteten Änderungen im nächsten offiziellen „Dead by Daylight“-Update erscheinen, ist noch nicht bekannt. Wir halten euch über den Release auf dem Laufenden.