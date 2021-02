Dead by Daylight startet Goldene Stampede-Event und verschenkt täglich Blutpunkte

In Dead by Daylight wird mit dem Ingame-Event Goldene Stampede fortan das chinesische Jahr des Ochsen gefeiert. Das alljährliche Fest zum neuen Mondjahr transformiert das Horrorgame in eine bunte Feier inklusive Feuerwerk und Laternen. Darüber hinaus warten neue Items und Gratis-Belohnungen auf euch. Welche das sind und wie ihr sie erhaltet, erfahrt ihr hier.

Dead by Daylight feiert Mondneujahr mit Goldener Stampede

Sobald ihr „Dead by Daylight“ startet, wird euch das kunterbunte Menü des Spiels entgegenschlagen, in der die Party bereits beginnt. Auf den Maps macht sich das Fest in Form von geschmückten Mondfeier-Generatoren und Mondfeier-Haken bemerkbar, außerdem bringt es die chinesische Böllern und den Roten Umschlag als Opfergabe zurück.

Chinesische Böller: Die Böller funktionieren ähnlich wie die Taschenlampe und können von Überlebenden eingesetzt werden, um den Killer kurzzeitig zu blenden .

Die Böller funktionieren ähnlich wie die Taschenlampe und können von Überlebenden eingesetzt werden, um den Killer kurzzeitig zu . Roten Umschlag: Der Rote Umschlag gewährt Killern und Überlebenden einen Blutpunkte-Bonus für das Aufhaken von Survivorn beziehungsweise für das Reparieren von Generatoren.

Was ist neu? Es gibt jedoch auch ein neues Item für die Überlebenden, nämlich die Festliche Werkzeugkiste. Das gute Stück ist dabei mit Feuerwerkskörpern und 32 Einheiten gefüllt. Es erhöht moderat die Reparaturgeschwindigkeit, zündet bei fehlgeschlagenen Fähigkeitsüberprüfungen allerdings lautstark Feuerwerkskörper.

Dead by Daylight: Mid-Chapter-Update macht drei Killer stärker – das ändert sich

Außerdem gibt es wieder eine neue Kollektion im Ingame-Shop, die neue Outfits für den Todesboten (Deathslinger) und den Geist (Wraith) umfasst:

Geist : Outfit „Goldener Ochse“ Gesamtkosten: 1080 Aurazellen oder 21.600 Schillernde Scherben

: Outfit „Goldener Ochse“ Todesboten : Outfit „Ochsenkopfgeld“ – Kosten Gesamtkosten: 1080 Aurazellen

: Outfit „Ochsenkopfgeld“ – Kosten

Wie lange geht das Event? Das Goldene Stampede startet am 11. Februar und läuft bis zum 25. Februar 2021.

Goldene Stampede: Alle Belohnungen im Überblick

Eine der am einfachsten zu verdienenden Belohnungen zum neuesten Mondjahresfest ist wohl der tägliche Blutpunkteregen. Solange das Event läuft, erhaltet ihr jeden Tag fürs bloße Einloggen 50.000 Blutpunkte. Startet ihr also bis zum 25. Februar täglich „Dead by Daylight“, könnt ihr insgesamt 700.000 Blutpunkte einsacken!

Aktionscodes auf Social Media: Darüber hinaus raten euch die Entwickler die sozialen Kanäle von DbD im Auge zu behalten, denn um einige besondere „Goldene Stampede“-Sammlungsgegenstände zu erhalten, müssen entsprechende Aktionscodes im Ingame-Shop eingelöst werden. Folgende Items sollen damit kostenlos freigeschalten werden können:

Durch Aktionscodes erhaltet ihr diese Gegenstände via Social Media. © Behaviour Interactive

Mondochse – Anhänger

Gilded Locks (Kopf) – Zarina Kassir

Scarlet Edge (Waffe) – Der Geist

Schimmernder Ochse (Torso) – Adam Francis

Großer Dead by Daylight-Sale

Außerdem erhaltet ihr im DbD-Shop vom 12. bis zum 18. Februar bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Kollektionen der letzten Neujahres-Events Mondaufgang und Scharlachroter Schwarm.

Vom 3. bis 17. Februar erhalten Xbox-Spieler zudem 60 Prozent Rabatt auf das Basisspiel. Steam-Spieler können dagegen vom 11. bis 15. Februar bis zu 40 Prozent Rabatt beim Basisspiel und ausgewählte DLCs sparen.

Dead by Daylight ändert einen der beliebtesten Survivor-Perks