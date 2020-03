Entwickler Behaviour Interactive will Spieler von Dead by Daylight auf eher unkonventionelle Art und Weise dazu motivieren, in Zeiten der Corona-Pandemie lieber drinnen zu bleiben. Wie kann man das immerhin besser als mit mehr Boodpoints für alle?

Mehr Blutpunkte in Dead by Daylight

Ab sofort gelten bis zum 15. April 2020 auch in „Dead by Daylight“ andere Gesetze, denn bis zu diesem Datum staubt ihr sowohl auf PC als auch Konsolen die 1,5-fache Menge an Blutpunkten ab. Warum es nicht für die doppelte Menge gereicht hat, wissen wir zwar nicht, dafür dauert das Event um so länger an. Außerdem sind die meisten von uns wahrscheinlich sowieso ein wenig länger online und können auch so ordentlich Bloodspoints generieren.

Stay safe inside and enjoy the #DeadbyDaylight Bloodrush (1.5x Bloodpoints) starting at 11 AM EDT on PC and console, from March 25th to April 15th. pic.twitter.com/HcpzUdKut2 — Dead by Daylight (@DeadByBHVR) March 25, 2020

Wann uns die angekündigten Neuerungen in Form eines neuen Updates erwarten, die das kanadische Studio angekündigt hat, ist noch nicht abzusehen. Mit Verzögerungen ist jedoch aufgrund der von zu Hause aus arbeitenden Entwickler durchaus zu rechnen. Die Sicherheit der Mitarbeiter geht immerhin selbstverständlich vor.