Killer können in Dead by Daylight bald Wände einreißen

In einem aktuellen Entwickler-Update haben Behaviour Interactive wieder einmal so einige Neuerungen für Dead by Daylight angekündigt. Eine der interessantesten ist jedoch das angekündigte Feature der zerbrechlichen Wände.

Was uns in Zukunft neben den gravierenden Änderungen am Matchmaking-System in „Dead by Daylight“ erwartet, lest ihr in diesem kleinen Round-Up.

Werkzeugkisten werden überarbeitet

Um in Zukunft einen Gen-Rush zu vermeiden, werden die Ladungen in Werkzeugkisten künftig erheblich reduziert. Im Gegenzug soll die Reparaturgeschwindigkeit in die Höhe geschraubt werden. Damit sollen die Werkzeugkisten weitaus weniger Einfluss auf den Spielverlauf nehmen können und ein strategischeres Vorgehen von den Spielern erfordern.

Ebenso werden die Sabotagebedingungen mit der Werkzeugkiste geändert. So soll das Sabotieren von Haken bald nur noch wenige Sekunden andauern und von allen Seiten möglich sein, Bärenfallen sollen jedoch nicht mehr sabotiert werden können. Die Anzahl der Haken, die mit einer einzigen Werkzeugkiste sabotiert werden können, wird zudem geringer ausfallen.

Sabotierte Haken werden mit diesen Änderungen viel schneller wiedererscheinen und der Fortschritt nach Abbruch der Aktion wieder zurückgesetzt. Damit soll die Sabotage-Tätigkeit dynamischer in den Spielfluss integriert werden können.

Gegenstände werden nicht mehr zerstört

Eine weitere Änderung betrifft die Erhaltung mitgebrachter Items. Bisher ist es so, dass ein Gegenstand, nachdem die Ladung vollständig aufgebraucht war, einfach verschwand. Das soll in Zukunft nicht mehr passieren. Stattdessen wird das Item für den Rest der Runde lediglich deaktiviert und erscheint, sollte man nicht gestorben sein oder den Gegenstand abgelegt haben, im Anschluss der Runde wieder im Inventar des Überlebenden.

Damit könnte man über mehrere Runden hinweg mit ein und demselben Item spielen, ohne Gefahr zu laufen, den Gegenstand zu zerstören. Dafür werden alle Add-ons, die für Werkzeugkiste, Taschenlampe und Co. verwendet wurden, nach der Runde bedingungslos zerstört – ähnlich wie die Add-ons der Killer.

Killer zerstören bald Wände

Sämtliche Killer-Charaktere in „Dead by Daylight“ können demnächst die Map umformen, in dem sie zerbrechliche Wände nutzen. Mit der Karte des neuen kommenden Kapitel Chains of Hate soll erstmalig mit den verschiedenen Verwendungszwecken dieses neuen Features experimentiert und herausgefunden werden, wie die Spieler diese Möglichkeit annehmen und nutzen.

Damit könnte dem gesamten Jagd-Prozess eine völlig neue Dynamik verliehen werden. Mit optischen Kennzeichnungen wird den Killern hierbei deutlich gemacht, welche Wände zerstört werden können und welche nicht. Ihre Verwendung soll dabei dem Zerbrechen von Paletten ähneln. Deshalb sollen Perks oder Add-ons, die sich auf das Zerstören von Paletten beziehen, auch auf die Wände ausgeweitet werden.

Bevor eine dieser Änderungen tatsächlich in „Dead by Daylight“ einzieht, werden alle neuen Features auf den Testservern vorab auf ihre Funktionalität hin geprüft. Ein genauer Release steht deshalb noch nicht fest. Was haltet ihr von den kommenden Features und Anpassungen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!