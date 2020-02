Nach dem Release des Onis ist es mal wieder so weit: Ein neuer Killer findet gemeinsam mit einer neuen Überlebenden und einer neuen Map in den Horrortitel Dead by Daylight. Das kommende Kapitel mit dem Namen „Chains of Hate“ wurde bereits mit einem Teaser angekündigt, der rasselnde Ketten präsentiert.

Mit der gestern beginnenden Testphase auf den PTB-Servern wurde der 18. Killer-Charakter nun endgültig, allerdings ohne offiziellen Reveal-Trailer, enthüllt und präsentiert sich als Deathslinger, der die Überlebenden mit seiner Waffe Death to Bayshore aus der Ferne angreifen und zu sich heranziehen kann.

Dead by Daylight: Chains of Hate

Der Name des neuen Chapters ist ganz offensichtlich Programm, denn der Deathslinger alias Caleb Quinn arbeitet mit hasserfüllten Kettenangriffen. Der neue mordende Charakter trägt wahres Killerblut in sich und scheint als typisch boshafter Kopfgeldjäger einem klassischen Wildwest-Film entsprungen zu sein. Auch er besitzt seine eigene Jagdmusik und zudem folgende Fähigkeit:

The Redeemer

Mit seinem Hybridgewehr, bestehend aus einer Schusswaffe, die anstelle von Kugeln einen Speer auswirft, kann der Deathslinger seine Opfer festsetzen, um sie erbarmungslos zu sich zu ziehen. Die Überlebenden können sich jedoch gegen das Aufspulen der Kette wehren. Ist dies erfolgreich, wird der Deathslinger kurz betäubt und der Survivor kann fliehen – erhält jedoch den Statuseffekt Tiefe Wunde. Nach einem abgegebenen Schuss muss The Redeemer erst wieder aufgeladen werden.

Mit dem Deathslinger kommen selbstverständlich neue freischaltbare Perks hinzu:

Gearhead: Nachdem du einen Überlebenden zwei Mal mit deiner Basis-Attacke angegriffen hast, wird Gearhead aktiviert. Jedes Mal, wenn ein Überlebender dann einen Guten oder Großartigen Skill-Check durch das Reparieren eines Generators absolviert, wir die gelbe Aura des Generators für die Zeit der Reparatur enthüllt.

Dead Man’s Switch: Ein Überlebender wird zur Besessenheit. Dead Man’s Switch wird für 45 Sekunden aktiviert, sobald die Besessenheit am Haken hängt. Der aktive Perk verursacht, dass jeder Generator, der vor Fertigstellung aufhört repariert zu werden, vom Entitus über die Dauer des aktiven Perks blockiert wird. Außerdem werden die Generatoren mit einer weißen Aura hervorgehoben.

Hex: Retribution: Für jedes verfluchte Totem, das ein Überlebender zerstört, wird der Ahnungslos-Statuseffekt ausgelöst, der für 45 Sekunden anhält. Ist jedes Totem zerstört worden, wird die Aura aller Überlebender für 10 Sekunden offenbart.

Die neue Überlebende: Zarina Kassir

Als neuer und inzwischen 21. Survivor findet Zarina Kassir in „Dead by Daylight“. Sie ist eine Dokumentarfilmerin, die eine Art selbstloses Allroundtalent darstellt und mit ihren Fähigkeiten gut verborgen, aber ebenso für Ablenkungen sorgen und andere schnell heilen kann:

Off the Record: Sobald du vom Haken befreit wurdest oder dich selbst befreit hast, wird der Perk für 80 Sekunden aktiv. In dieser Zeit kann der Killer deine Aura nicht enthüllen und deine verletzungsbedingten Schmerzenslaute werden um 100 % reduziert.

Red Herring: Sobald du einen Generator für mindestens 3 Sekunden repariert hast, wird er dir die ganze Zeit über bis zur endgültigen Reparatur gelb hervorgehoben. Außer du beginnst die Reparatur eines anderen Generators oder betrittst einen Schrank. Beim Betreten eines Schranks wird ein lautes Geräusch verursacht, das dem Killer die Aura des markierten Generators zeigt. Die Fähigkeit kann nur alle 60 Sekunden aktiviert werden.

For the People: Du wirst automatisch zur Besessenheit des Killers, sobald du den Vorteil nutzt und kannst ihn nur aktivieren, wenn du selbst vollständig geheilt bist. Per Knopfdruck kannst du dann andere Überlebende sofort von jeglicher Verletzung heilen, wirst jedoch selbst verwundet und erhältst den Statuseffekt Gebrochen, kannst somit auch nicht geheilt werden.

© Behaviour Interactive

Der innovative Dead Dawg Saloon

Mit der zugehörigen Karte Dead Dawg Saloon begeben wir uns dem Killer entsprechend in den Wilden Westen und in die neue Welt von Grave of Glenvale. Im Zentrum steht der gleichnamige Saloon, der über zwei Etagen angelegt ist und in den Keller führt.

Die neue Map bietet zum ersten Mal ein neues Design für die umschließenden Wände und die zugehörigen Ausgänge sowie ein verändertes Lichtszenario, das an einen frühen Abend erinnert und Dead Dawg Saloon deshalb zur hellsten aller bisherigen Karten macht.

Erscheinen wird das neue „Dead by Daylight“ -Kapitel „Chains of Hate“ offenbar erst im März 2020. Bis dahin könnt ihr nur über den PTB-Server auf die neuen Charaktere, Fähigkeiten und Gameplay-Features zugreifen. In dem Video oberhalb dieser Zeilen, könnt ihr ebenso einen ersten Eindruck von den neuen Inhalten bekommen.