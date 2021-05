Days of Play: So funktioniert die PlayStation Player Celebration

Wichtig: Anmelden könnt ihr euch bis zum 31. Mai. Sobald ihr euch einmal angemeldet habt, werdet ihr automatisch in alle zukünftigen Phasen der diesjährigen Days of Play übernommen.

Meldet euch auf Days of Play-Homepage mit eurer PSN-ID an und schon kann es losgehen. Nun braucht ihr nur noch zu zocken.

Sony läutet die Days of Play 2021 ein und belohnt euch für’s Zocken. Indem ihr einfach ausgewählte Titel spielt, könnt ihr einige tolle Preise abstauben. Und ein Gratis-Online-Multiplayer-Wochenende und Sale mit AAA-Titeln gibt’s noch obendrauf. So funktioniert die PlayStation Player Celebration .

