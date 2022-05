Days of Play 2022 bei Saturn: PS5-Games, DualSense & Zubehör jetzt im Angebot

Alle Jahre wieder laufen bei Sony die Days of Play. Bei dieser Aktion gibt es so ziemlich alles um das Thema Playstation stark reduziert. Dazu zählen natürlich Spiele für die PS4 und PS5, aber auch Zubehör wie Controller, Headsets oder PSVR. Die Angebote im Onlineshop von Saturn starten am 25. Mai und sind noch bis zum 8. Juni 2022 verfügbar.

Days of Play: Das sind die Highlights

Auch dieses Jahr gibt es natürlich wieder einige echte Highlights im Angebot. Allen voran ist da der DualSense-Controller für die PS5 zu nennen, den es in mehreren Farben für nur 49,99 Euro (ansonsten 79,99 Euro) gibt. Günstiger war der Controller noch nie!

Zubehör im Angebot

PS5-Spiele im Angebot