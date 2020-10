Cyberpunk 2077-Xbox hat einige coole, versteckte Besonderheiten

CD Projekt hat in Zusammenarbeit mit Microsoft eine formschöne Limited Edition der Xbox One X für „Cyberpunk 2077“ erschaffen, die mit kleinen, aber feinen Details aufwartet und mit denen andere Xbox One X-Konsolen nicht ausgestattet worden. Diese Feinheiten sind jedoch nicht nur optischer Natur.

So sieht die limitierte Konsole im Spieldesign aus. © CD Projekt/Microsoft

Die Details der Cyberpunk 2077-Xbox One X

Vor einiger Zeit haben wir euch bereits davon berichte, dass sich auf dem Gehäuse der Konsole eine geheime Botschaft verbirgt, die nur sichtbar wird, wenn man sie mit UV-Strahlung beleuchtet. Doch das ist noch nicht alles: Wusstet ihr, dass auch das HDMI-Kabel der Konsole anders aussieht?

Statt in langweiligem Schwarz erstrahlt es im lässigen Türkis und wertet die Verbindung zu eurem Bildschirm noch einmal farblich auf:

Welches Detail kann man nicht sehen? Eine weitere feine Kleinigkeit ist dabei nicht sichtbar, sondern hörbar. Die Xbox One X in „Cyberpunk 2077“-Optik verfügt nämlich über ein eigenes Ein- und Ausschaltgeräusch. Fast als hättet ihr euer eigenes Cyberdeck zu Hause. Wie das klingt, hört ihr hier:

Vielleicht überzeugen diese kleinen Details noch einige von der Limited Edition der Microsoft-Konsole, auch wenn bereits PS5 und die Xbox Series X vor der Tür stehen. Für die Next-Gen-Konsolen gibt es ebenfalls schon einige coole Design-Vorschläge aus der Fan-Community, die ebenfalls Lust auf das am 19. November erscheinende Rollenspiel machen.

