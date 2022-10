CD Projekt zeigt, wie der Cybertruck in Cyberpunk 2077 aussieht – bald im Spiel?

Werden wir den Tesla Cybertruck eines Tages in Cyberpunk 2077 zu Gesicht bekommen? Eine Frage, die sich bereits seit 2019 hält. Und im Grunde gibt es immer noch keine Antwort auf diese Frage. Aber. Und das ist ein großes Aber. Es gibt einen neuen Hinweis auf die Integration des Cybertrucks.

Was ist denn da eigentlich dran an der Idee? Wird es das kontrovers diskutierte Auto eines Tages doch noch in das Spiel schaffen, obwohl das nun schon eine Weile auf dem Markt ist?

Das ist in der Tat sehr gut möglich. Schon 2019 scherzte CD Projekt RED das erste Mal, dass sie „einen Deal mit Elon“ hätten, der daraufhin antwortete:

„Wir sehen uns in 2077.“

Tesla Cybertruck in Cyberpunk 2077

Nun. Es dürfte noch ein Weilchen dauern, bis wir 2077 erreichen. Da fehlen uns immerhin noch 55 Jahre. Aber es gibt jetzt einen neuen Hoffnungsschimmer, der diese These unterstützt.

CD Projekt RED hat nun einmal mehr darauf hingewiesen, dass sich der Cybertruck ganz gut in ihrem Spiel machen würde. Aber seht am besten selbst.

Bemerkenswert ist hier vor allem das angepasste Design. Das Entwicklerstudio hat den Wagen etwas modifiziert und ihn zum Beispiel mit einer gelben Front versehen, während weitere Elemente hinzugekommen sind.

Der modifizierte Cybertruck sieht im Grunde aus wie ein fertiges Ingame-Modell. Es könnte also gut sein, dass dieser Wagen sehr bald im Spiel auftaucht.

Nicht alle wollen den Cybertruck: Andere Twitter-User wie @Ginrummy420 hätten viel lieber das neue Konzept von Hyundai mit an Bord. Und zwar den Hyudai N Vision 74, der aktuell für Schlagzeilen sorgt aufgrund seines extravaganten Retrodesigns, das auf moderne Technik trifft.

Es ist ein schickes Design, das durchaus zur Ästhetik in „Cyberpunk 2077“ passen würde. Oder was meint ihr?

Welches Auto würdet ihr ganz gerne in „Cyberpunk 2077“ fahren? Gibt es da eines, das es noch nicht ins Cyberpunk-Universum geschafft hat? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!