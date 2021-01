In Cyberpunk 2077 könnt ihr einen Haufen einzigartige und wirklich durchschlagskräftige Waffen finden, jedoch liegen die wenigsten davon einfach in der Gegend herum. Meistens müsst ihr zumindest eine Nebenmission in Night City abschließen, um das neue Schießeisen in eurem Inventar begrüßen zu können. So ist es auch bei der ikonischen Waffe Divided We Stand der Fall, die es als Belohnung für den Abschluss der Mission Stadium Love gibt.

Diese Mission in Cyberpunk 2077 beginnt erst, wenn ihr euch der Geräuschquelle in Rancho Coronado nähert. Dabei handelt es sich um eine Party von 6th Street auf einem Dach in der Nähe der Hochstraße. Bevor ihr euch dorthin begebt, solltet ihr jedoch wissen, dass euer Besuch unweigerlich auf einen Kampf hinausläuft, wenn ihr zuvor während des Auftrags Lebenswerk einen Krieg gegen die Gangmitglieder von 6th Street ausgelöst habt.

Solltet ihr jedoch noch keinen Kleinkrieg gegen die Gang führen, sprecht beim Sofa mit dem Anführer und achtet stets darauf, weder direkt noch indirekt provokativ zu sein. Sagt einfach, dass ihr nur ein bisschen Spaß haben wollt und bei dem Schießwettbewerb mitmachen möchtet. Schnappt euch dann die Waffe, die auf dem Tisch liegt, legt sie an und begebt euch zur ersten Station, die euch auf eurer Minimap markiert wird.

Cyberpunk 2077 – So erhaltet ihr 44/44 Punkten und eure Belohnung – Guide (Lösung)

Habt ihr die Mission Stadium Love angenommen gilt es, an vier Stationen 44 Punkte zu erzielen, während ihr Shots trinken müsst, die das Zielvermögen beeinträchtigen. Diese Mission klingt auf dem Papier vielleicht recht simpel, ist aber in Wirklichkeit sehr schwer, da ihr euch nicht erlauben dürft, in der knappen Zeitvorgabe auch nur ein Ziel zu verfehlen. Aufgrund der Beeinträchtigung durch den Alkohol, sind eure Erfolgsaussichten sogar noch mieser.

Außerdem ist es euch nicht möglich, eine eurer eigenen Waffen für diesen Wettbewerb zu nutzen, was in erster Linie deswegen ein Problem darstellen kann, weil die Waffe, die euch zur Verfügung gestellt wird, nicht unbedingt das ist, was man als das Gelbe vom Ei bezeichnen würde.

Um eure Chancen zu verbessern, solltet ihr unbedingt vor jeder Station manuell nachladen und die neben den Gläsern platzierte Munition einsammeln. Schießt am besten von links nach rechts oder rechts nach links, also von einer Richtung in die andere, sodass ihr stets nur minimal weiterzielen müsst.

Bedenkt, dass ihr während dieser Aufgabe nicht speichern könnt und keine Chance bekommt, den Schießwettbewerb zu wiederholen. Es muss also beim ersten Mal klappen, weswegen ihr darauf achten solltet erst zu schießen, wenn es euch gesagt wird und nicht die gelbe Linie auf dem Boden zu überschreiten. In beiden Fällen werdet ihr ansonsten disqualifiziert.

Sollte euch das angehängte Video nicht helfen können und ihr habt die Nebenmission Stadium Love nicht erfolgreich abgeschlossen, gibt es aber dennoch eine Möglichkeit, die ikonische Waffe als Belohnung zu erhalten. Dafür dürft ihr aber vor einem kleinen Kampf und ganz viel Blut nicht zurückschrecken, denn der alternative Weg besteht darin, sie von dem zukünftigen Vorbesitzer zu erbeuten, der dafür aber mit dem Gesicht im Dreck liegen muss.