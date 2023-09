Drogen nehmen mit Paco, ja oder nein? – Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty gibt es die Mission: Balls To The Wall, die uns in Dogtown zum NPC Paco führt. Wenn wir mit ihm quatschen, bietet er uns an, dass wir seiner Geschichte lauschen.

Das geht jedoch nur, wenn wir mit ihm zusammen Drogen nehmen. Aber sollte ich das wirklich tun? Was sind die Konsequenzen, wenn ich mir den Stoff reinziehe?

Balls To The Wall in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty – Lösung

Zunächst einmal lautet die Mission, dass wir mit dem Fremden sprechen sollen. Und das machen wir natürlich, der sich in einem kleinen Versteck abseits der Hauptstraßen aufhält. Es handelt sich bei dem Fremden um Paco und mit an Bord ist seine Freundin Babs.

Wenn wir mit ihm reden, bietet er uns erst einmal einen Wodka an. Doch beim Alkohol soll es nicht bleiben. Nach einem kurzen Plausch kommt er danach mit etwas Stärkerem um die Ecke: Deep Dive.

Bei Deep Dive handelt es sich um eine Militech-Droge, die uns auf einen „Hammertrip“ schickt. Aber sollte ich diese Droge wirklich nehmen?

Droge Deep Dive nehmen, ja oder nein?

Das Problem an der ganzen Mission ist, dass wir sie gar nicht starten können, wenn wir die Droge nicht nehmen. Ausnahmsweise raten wir also einmal dazu, dass ihr euch auf Pacos Idee mit den Drogen einlassen könnt – es hat keine negativen Auswirkungen auf V.

Drogen nehmen oder ablehnen? © CD Projekt

Das solltet ihr unbedingt tun: Wenn ihr die Droge ausschlagt, geht die Mission nicht weiter. Klickt also den folgenden Dialog an, damit die Mission startet:

„Her damit – mit dem Zeug und der Story.“

Auch wenn Johnny im Hintergrund skeptisch guckt – womit er im Normalfall auch recht behält – und es eigentlich nicht die beste Idee ist, Straßen-Stims von Fremden zu verzehren, startet in dem Fall eine ganz besondere Mission in „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“, die ihr nicht verpassen wollt. Versprochen!

Diese Mission solltet ihr unbedingt angehen abschließen, denn sie hält eine coole Spielerfahrung und eine Belohnung für euch bereit.

V auf dem Trip

Die eigentliche Mission verschlägt uns in die Haut von Kurt Hansen, wir wechseln also den Spielcharakter!

Hier geht es um einen Deal mit den Scavs, den Hansen reibungslos über die Bühne bringen möchte. Deshalb testet er zunächst die Neulinge, darunter auch Paco. Haut Paco einfach ordentlich eine rein und die Mission geht weiter.

Kleines Massaker gefällig? © CD Projekt

Es folgt eine kleine Verfolgungsjagd und ein anschließendes Massaker. Schaltet alle Feinde aus, damit die Mission weitergehen kann.

Der Trip an sich verspricht ein wenig Abwechslung im Gameplay und es geht weiter in der aktuellen Zeit, wenn wir die Dinge mit Hansen erledigt haben.

Paco aus Dogtown herausbringen…

Paco hat beim Scavdeal ein paar Generatoren mitgehen lassen, die er später verkaufen wollte. War das schlau von ihm? Wohl eher nicht. Paco ist deshalb in Schwierigkeiten und wir müssen ihm nun aushelfen – für ein paar Eddies, versteht sich.

Ratet ihm, dass Paco untertauchen soll, denn Yuri wird herausfinden, dass Paco für den Diebstahl verantwortlich ist. Babs bleibt dann solange vor Ort und wartet, bis sich alles beruhigt hat.

Folgt Paco nun bis zu seinem Auto. Wir müssen ihn heile aus Dogtown eskortieren. Und um das zu gewährleisten, raten wir ihm, dass er sich in den Kofferraum legen soll.

Keine Angst beim Scannen! © CD Projekt

Fahrt dann zum Ausgang von Dogtown, zum Scanner am Eingang. Fahrt langsam in die Scannervorrichtung, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Das Gute ist nämlich, dass der Scanner eine kleine Fehlfunktion hat und nicht den Kofferraum scannt.

Fahrt dann einfach los, wenn sich das Stahlgitter vor euch öffnet. Den Scannfehler braucht ihr gar nicht zu beachten.

An der Grand Imperial Mall könnt ihr Paco schließlich rauslassen.

Was gibt es für eine Belohnung?

Wenn wir diese Mission absolviert haben, müssen wir einige Zeit später nochmal mit Paco sprechen. Er kontaktiert uns ein paar Tage später.

Paco hat es sich in der Zwischenzeit neben dem Afterlife gemütlich gemacht. Reist also via Schnellreise oder mit dem Auto zum Afterlife.

Er arbeitet jetzt für die Scavs, aber das soll uns im Grunde egal sein, denn er hat keine neue Mission für uns. Er überreicht uns lediglich die versprochene Belohnung.

Es handelt sich hierbei um ein Kategorie 5-Gewehr, das Power-Sturmgewehr mit dem zauberhaften Namen „Carmen“. Und das hat durchaus Power, also probiert es unbedingt im Kampf aus!

Ein tolles Gewehr! © CD Projekt

Festhaltend kann man sagen: Lasst die Finger von Drogen! Außer ihr spielt V in „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“, dann dürft ihr ruhigen Gewissens mal zugreifen.