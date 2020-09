Cyberpunk 2077: Erster Blick auf die PS4-Trophäen

Wisst ihr, was jemand tut, der in der Quality Assurance, kurz QA, arbeitet? Falls nicht: Dieser glückliche Mensch testet Games und zwar weit vor Release, um die Qualität eines Spiels sicherzustellen.

Dasselbe passiert selbstverständlich auch bei Cyberpunk 2077 und nun hat uns CD Projekt RED-QA Lead Łukasz Babiel sogar ein wenig an seiner Arbeit teilhaben lassen. Durch ihn erhalten wir in seinem aktuellsten Twitter-Post einen Blick auf seine derzeitige Aufgabe: die Trophäen in „Cyberpunk 2077“ auschecken. Und Babiel hat heute offenbar Platin errungen.

Platin-Trophäe in Cyberpunk 2077 errungen

Nicht nur, dass wir dem QA Lead zur Platin-Trophy gratulieren können, wir erhalten somit offenbar auch einen Ausblick auf die Anzahl der einzelnen Trophäen und wie sich Gold, Silber und Bronze zusammensetzen:

Bronze: 26

Silber: 17

Gold: 1

Platin: 1

Gesamtanzahl: 45

Hierbei gehen wir natürlich davon aus, dass Platin dann freigeschaltet wird, wenn alle anderen möglichen Achievements errungen worden sind.

Just a normal day at work. pic.twitter.com/BYGs8Mmi2W — Łukasz Babiel (@pjpkowski) September 14, 2020

Inwieweit sich an dieser Aufteilung bis zum Release am 19. November 2020 noch etwas ändert, ist natürlich nicht klar. Bisher scheint es jedoch insgesamt 45 Trophies zu benötigen, von denen 44 benötigt werden, um die Königin aller PlayStation 4-Trophäen freizuschalten.

Cyberpunk 2077 wird frei von Mikrotransaktionen sein, aber nicht der separate Multiplayer