Bis zum Herbst müssen wir uns noch gedulden, bis wir in Cyberpunk 2077 eintauchen und die Welt von Night City erkunden können. Die Alterseinstufung der Entertainment Software Rating Board (ESRB) hat uns nun jedoch bereits einen weiteren Vorgeschmack darauf gegeben, was uns genau in dem Sci-Fi-Game erwartet.

In der offiziellen Erklärung gibt die ESRB preis, warum „Cyberpunk 2077“ eine M-Wertung erhalten hat und damit nur für Spieler ab 17 Jahren freigegeben wird – einige Gründe dafür scheinen überaus neu und durchaus interessant.

Gewalt, Sex und Nacktheit in Cyberpunk 2077

Die ESRB ist die Bewertung von Videospielen, die seit 1994 in Kanada und den USA von der Entertainment Software Association (ESA) angewandt wird und das amerikanische Pendant zur deutschen USK oder dem europäischen PEGI-System bildet. Die Kennzeichen für die Mature-Einstufung, die nun auch „Cyberpunk 2077“ erhalten hat, sind die folgenden:

Blut und Verstümmelungen

Intensive Gewalt

Nacktheit

Vulgäre Sprache

Starker sexueller Inhalt

Konsum von Drogen und Alkohol

All diese Kriterien erfüllt das kommende Game von CD Projekt RED anscheinend zur Gänze. Immerhin ist im Bericht von offenen Brusthöhlen, freiliegenden Eingeweiden und verstümmelten Leichen die Rede. Folter-Elemente sind wohl ebenfalls enthalten.

Sexszenen in Cyberpunk 2077? Wie bereits in The Witcher 3 wird Protagonist V außerdem Sexszenen mit anderen Hauptfiguren und Prostituierten erleben können. Diesmal jedoch in First-Person-Perspektive und wie folgt beschrieben:

Teilweise nackte Charaktere

Suggestives Stöhnen

Bewegungen durch verschiedene Positionen

Kurze Darstellungen von Stoßbewegungen

Kopf eines Charakters bewegt sich in Richtung des Schrittes eines Partners

Daneben werden euch zahlreiche Freiheiten in der Charaktererstellung gegeben, die auch die Genitalien eures Protagonisten betreffen. Laut ESRB könnt ihr nämlich ein Geschlecht erstellen, das gänzlich euren Vorstellungen entspricht und sich nicht auf eine klassisch weibliche oder einen allein männlichen V beschränkt:

„Spieler können ein Geschlecht auswählen und ihren Charakter anpassen. Die Anpassung kann Darstellungen von Brüsten, Gesäß und Genitalien sowie verschiedene Größen und Kombinationen von Genitalien umfassen.“

Betrunken Auto fahren in Night City

Den Drogen- und Alkoholaspekt erfüllt „Cyberpunk 2077“ offenbar ebenfalls und lässt euren Charakter zustandsverändernde Substanzen konsumieren. Außerdem können wir als V wiederholt alkoholische Getränke trinken, bis der Bildschirm verzerrt ist. Und als sei das noch nicht genug, können wir uns benebelt anscheinend trotzdem noch in unser Fahrzeug setzen und betrunken Auto fahren.

Bei all dem kann man die Altersfreigabe durchaus nachvollziehen. Die USK in Deutschland wird deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls Keine Jugendfreigabe für das Spiel ausrufen und ebenso wie „The Witcher 3“ erst ab 18 Jahren spielbar sein.