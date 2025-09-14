Conan O’Brien spielt Borderlands 4 für Next for Autism-Chaos mit Claptrap!

Conan O’Brien, der ehemalige Late-Night-Talkshow-Moderator und bekannte Comedian, hat kürzlich seine Gaming-Show Clueless Gamer wiederbelebt, um Borderlands 4 für den guten Zweck auszuprobieren. Der Erlös der Episode ging an die gemeinnützige Organisation Next for Autism, die Programme zur Unterstützung von Menschen mit Autismus entwickelt und betreibt.

In der neuen Episode von Clueless Gamer tauchte O’Brien in die Welt von Borderlands 4 ein, einem actiongeladenen First-Person-Shooter von Gearbox Software. Das Spiel erschien am 12. September 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S und wird am 3. Oktober 2025 für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Auch wenn das Spiel von Kritikern für seine überarbeitete Grafik und das verbesserte Gameplay gelobt wird, hatte O’Brien mit dem berüchtigten Roboter-NPC Claptrap zu kämpfen.

Claptrap und seine Herausforderung

Was machte Claptrap für Conan O’Brien so unerträglich? O’Brien scherzte, dass Claptrap sein „am wenigsten beliebter Mülleimer“ sei, und imitierte dessen Stimme auf humorvolle Weise. Trotz der Möglichkeit, Claptrap im Soundmenü von Borderlands 4 stumm zu schalten, entschied sich O’Brien, den nervigen Roboter zu ertragen, vermutlich um den Unterhaltungswert der Episode zu steigern.

Das Spiel selbst brachte O’Brien in eine Reihe von Abenteuern, darunter ein Kampf gegen die sogenannten Kratches und ein spannendes Duell in den Lambent-Minen. Trotz eines Absturzes während des Spiels, als sein Co-Moderator Aaron Bleyaert versuchte, die Einstellungen zu ändern, um es für O’Brien leichter zu machen, gelang es dem Comedian, den Boss „Vile Lictor“ zu besiegen.

Next for Autism und die Bedeutung der Unterstützung

Warum ist Next for Autism eine unterstützenswerte Organisation? Next for Autism wurde 2003 gegründet und ist bekannt für die Eröffnung der ersten Charter-Schule in New York, die ausschließlich autistischen Schülern dient. Die Organisation veranstaltet auch regelmäßig das Benefiz-Event „Night of Too Many Stars“, bei dem viele bekannte Persönlichkeiten auftreten, um Spenden zu sammeln.

O’Brien nutzte die Gelegenheit, um auf die wichtige Arbeit von Next for Autism aufmerksam zu machen und rief die Zuschauer dazu auf, die Organisation zu unterstützen. Er schloss mit einem weiteren positiven Hinweis auf Borderlands 4, das nun erhältlich ist.

