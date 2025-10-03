Cheater-Alarm in Black Ops 7 Beta – Schock für Call of Duty-Fans!

Call of Duty: Black Ops 7 hat gerade erst seine Beta-Phase gestartet, aber die ersten Spieler berichten bereits von einem ernsthaften Problem: Cheater und Hacker haben die Lobbys infiltriert. Obwohl Activision betont hat, dass die Anti-Cheat-Maßnahmen in diesem Spiel die fortschrittlichsten der Branche sein sollen, scheint der erste Tag der Beta bereits von Betrügern überschattet zu werden.

Call of Duty: Black Ops 7 ist das erste Spiel der Serie, das auf Sicherheitsfunktionen wie Secure Boot und das Trusted Platform Module 2.0 (TPM) setzt. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Integrität des Spiels zu schützen. Doch trotz dieser neuen Sicherheitsvorkehrungen berichten zahlreiche Spieler auf sozialen Medien von auffälligen Vorfällen. Es scheint, als hätten die Maßnahmen nicht ausgereicht, um Cheater am ersten Tag fernzuhalten.

Erste Reaktionen der Spieler

Wie reagieren die Spieler auf die Cheater-Probleme? Viele Spieler zeigen sich frustriert und enttäuscht über die Präsenz von Cheatern. Auf Plattformen wie Twitter werden zahlreiche Clips geteilt, die Spieler zeigen, die offensichtlich mit Wall-Hacks und Aimbots spielen. Die Spieler fordern ein schnelles Eingreifen seitens der Entwickler, um das Spielvergnügen wiederherzustellen.

Einige User kritisieren insbesondere das Ricochet Anti-Cheat-System, das nicht in der Lage zu sein scheint, die Cheater effektiv zu blockieren. Diese Situation ist besonders enttäuschend, da Activision vor Kurzem erst große Updates für die Anti-Cheat-Maßnahmen angekündigt hatte und versicherte, dass das System „schneller, intelligenter und zuverlässiger als je zuvor“ sei.

Technische Schwierigkeiten in der Beta

Was sind die weiteren Probleme in der Beta? Neben den Cheatern berichten einige Spieler von technischen Schwierigkeiten beim Zugang zur Beta. Einige Betroffene, die einen Early-Access-Code erhalten hatten, konnten aufgrund eines Fehlers nicht auf das Spiel zugreifen und wurden aufgefordert, das Spiel vorzubestellen, obwohl sie bereits Zugang hatten. Activision hat zwar bekannt gegeben, dass dieses Problem behoben wurde, jedoch berichten weiterhin einige Spieler von Schwierigkeiten.

Die technischen Probleme scheinen sich auf alle Plattformen zu erstrecken, was den Frust in der Community zusätzlich anheizt. Spieler hoffen nun, dass diese Fehler schnell behoben werden, damit sie das Spiel in vollem Umfang genießen können.

Ausblick auf den offiziellen Release

Was erwartet dich beim offiziellen Release? Call of Duty: Black Ops 7 wird voraussichtlich am 14. November 2025 veröffentlicht. Mit Entwicklern wie Treyarch und Raven Software, die an dem Spiel arbeiten, erwarten viele ein spannendes neues Kapitel in der beliebten Serie.

Die Beta-Phase bleibt ein wichtiger Test, um die Systeme zu stabilisieren und auf die Rückmeldungen der Community zu reagieren. Die Hoffnung der Entwickler liegt darin, dass alle Probleme bis zum offiziellen Start behoben sind, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten.

Was sind deine Erfahrungen mit der Call of Duty: Black Ops 7 Beta? Teile deine Gedanken und Erlebnisse in den Kommentaren!