Wie bereits im Vorfeld spekuliert wurde, explodierte heute die große News-Bombe am CoD-Himmel: Call of Duty erhält ein eigenständiges Battle-Royale-Spiel namens Call of Duty: Warzone. Und wenig überraschend erscheint es bereits am morgigen Tage! Wir verraten euch alles zum Release, den Start für PS4, Xbox One sowie PC und verraten Details wie die Downloadgröße.

So funktioniert in Call of Duty: Warzone das Rüstungssystem und die Regeneration

Activision hat das Spiel mit einem brisanten Gameplay-Trailer angekündigt, den ihr euch hier ansehen könnt:

Was bietet Call of Duty: Warzone?

Allem voran handelt es sich hierbei um ein Free-to-Play-Spiel. Das, was in Hinsicht auf den Battle-Royale-Modus in Call of Duty: Blackops 4 immer gefordert wurde, wird nun seitens Entwickler in die Tat umgesetzt.

Das Standalone-Spiel wird mit einem klassischen Battle-Royale-Modus und einem sogenannten Plunder-Modus ausgeliefert. In Plunder reicht es nicht zu überleben, hier müsst ihr zudem an so viel Cash wie möglich kommen, indem ihr Items lootet oder eure Feinde bestehlt.

Wie in Apex Legends könnt ihr in Warzone mit 3-Spieler-Squads an den Start gehen und euch durch die gigantische Warzone-Karte kämpfen. In den Runden werden insgesamt 150 Spieler zugegen sein, macht euch also auf mächtig Widerstand gefasst, wenn ihr die Battle-Royale-Krone einstecken wollt!

Zu den wichtigsten Features zählen Cross-Progression und Crossplay, sodass ihr mit all euren Freunden auf jedem System spielen könnt.

Call of Duty: Warzone – Release, Start-Uhrzeit und Downloadgröße

Aber wann geht es los mit Warzone? Wenn ihr „Call of Duty: Modern Warfare“ bereits gekauft habt, dann geht es schon in Kürze los. Das Spiel erscheint am 10. März 2020. In Europa wird es um 17 Uhr (MESZ) freigeschaltet.

Bei der Downloadgröße verhält es sich so, dass ihr rund 18 bis 23 Gigabyte auf dem PC, der Xbox One und PS4 herunterladen müsst, wenn ihr Call of Duty: Modern Warfare bereits installiert habt.

© Activision

Doch das Free-to-Play-Spiel erlaubt euch sogar den Download, wenn ihr keine Version von Modern Warfare besitzt. Dann erfolgt die Freischaltung um 20 Uhr (MESZ). Ihr müsst euch also lediglich ein paar Stunden länger gedulden.

Bei dem Download für CoD-Neulinge sieht es allerdings ein wenig anders mit der Downloadgröße aus. Der Download umfasst hier 85 bis 101 Gigabyte, die ihr auf euren Festplatten freischaufeln müsst.