Ganz offensichtlich können wir nun einen ersten reellen Blick auf Call of Duty: Warzone werfen, dem Battle-Royale-Modus, der im Rahmen von Call of Duty: Modern Warfare erscheint. Offiziell ist das Video von YouTuber Chaos zwar nicht, allerdings scheint es sich hier ganz klar um den neuen Titel zu handeln:

Das ist Call of Duty: Warzone

Anscheinend liegt mit diesem Video ein Embargo-Bruch vor, denn hier ist bereits die Rede davon, dass „Call of Duty: Warzone“ ab sofort heruntergeladen werden kann. Bereits letzte Woche kündigte DrDisrespect den vermeintlichen Release des Battle-Royale-Modus in einem Stream für diese Woche an:

Hat DrDisrespect den Release für Call of Duty: Warzone verraten?

Auf einer riesigen Map kann es demnächst also an den Kampf Mann gegen Mann gehen. Wann genau „Call of Duty: Warzone“ tatsächlich offiziell zum Download zur Verfügung steht, steht mit dem Leak natürlich noch nicht fest. Die einzelnen Features des neuen Modus können mit der versehentlich in Umlauf geratenen Review nun jedoch bereits in Augenschein genommen werden.

Dazu zählt wohl unter anderem eine gigantische Map, eine große Waffenauswahl, 150 mögliche Spieler, die gegeneinander antreten und eine mögliche Teamgröße von bis zu 4 Spielern. „Call of Duty: Warzone“ soll als Crossplatform-Titel und vor allem als Free-to-Play-Spiel zur Verfügung stehen und nicht den Besitz von „Call of Duty: Modern Warfare“ voraussetzen.