Battlefield 6: Leak zufolge kommt kostenloser Battle Royale-Modus mit Battle Pass

Ein neuer Leak vom recht zuverlässigen Insider Tom Henderson erklärt, dass Electronic Arts und Entwickler DICE eine Free-2-play-Version von Battlefield 6 planen, bei der sich um ein Battle Royale-Spiel handelt.

Battlefield 6 bekommt wohl einen kostenlosen Battle-Royale-Modus

Laut Tom Henderson ist es also möglich, dass ihr euch „Battlefield 6“ in der kostenlosen Version herunterladet, sobald es erscheint und dann gratis im Battle Royale spielt. Es ist noch nicht bekannt, wie viele Spieler sich in diesem Modus tummeln. Es hieß aber schon früher, dass der neue Online-Shooter große Ausmaße annehmen soll, was darauf schließen lässt, dass es nicht bei 100 Spielern pro Match bleiben könnte.

Neben dem Battle-Royale-Spiel bekommt diese Free-2-play-Fassung dem Leak zufolge einen Battle Pass, der alle acht bis zehn Wochen erscheint. Was genau dieser bietet, ist noch nicht klar aber vermutlich orientieren sich DICE und EA hier an den Battle Passes von anderen Online-Shooter wie „Call of Duty: Warzone“ und bringen neue Maps, Waffen, Spielmodi, Skins, Challenges und mehr. Komplett zerstörbare Gebäude soll es außerdem geben.

Ob das alles so stimmt, ist noch nicht bekannt, da DICE und EA noch nicht viel über „Battlefield 6“ gesprochen haben. Der Shooter sollte aber in diesem Jahr offiziell vorgestellt werden. Er wird wohl für PC, Xbox Series X/S und PS5 erscheinen. Auch ein Release für Xbox One und PS4 sind denkbar.