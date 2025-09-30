Call of Duty: Warzone – Entdecke die neue map Haven’s Hollow in den Appalachen

Call of Duty: Warzone, das beliebte Battle-Royale-Game, erweitert sein Portfolio um eine aufregende neue Karte namens Haven’s Hollow. Diese Karte, die im Herzen der Appalachen angesiedelt ist, wurde während des Call of Duty: Next-Events am 30. September 2025 vorgestellt. Sie bietet eine frische Umgebung für die Resurgence-Spielmodi und wird in der kommenden Saison 01 debütieren.

Einzigartige Merkmale von Haven’s Hollow

Was macht Haven’s Hollow besonders? Die neue Karte Haven’s Hollow zeichnet sich durch ihre lebendigen und farbenfrohen Grafiken aus und ist im Vergleich zu anderen Resurgence-Karten eher klein. Sie bietet fünf interessante Orte und eine Vielzahl kleinerer Strukturen, die auf drei bis vier Stockwerke begrenzt sind. Ein Vertreter von Activision beschreibt die Karte als kleiner als Fortune’s Keep, was spannende und dichte Gefechte verspricht.

Diese neue Karte ist Teil eines größeren Updates, das auch Änderungen an der beliebten Verdansk-Karte beinhaltet. Zwei neue interessante Orte werden hinzugefügt, darunter die Signal Station mit einem gigantischen Kontrollraum und einer neuen taktischen Heat Map-Funktion. Auch die Factory wird überarbeitet, obwohl Activision noch keine genauen Details dazu veröffentlicht hat.

Bewegungsänderungen und neue Features

Welche Änderungen erwarten dich bei der Bewegung? Activision plant zudem einige Änderungen an der Bewegung im Spiel. So wird der Standard-Tac-Sprint entfernt, die Basissprintgeschwindigkeit erhöht und eine neue Kampfrolle über das Mountaineer-Perk eingeführt. Diese Änderungen zielen darauf ab, ein vertrautes Kampferlebnis zu bieten, während dennoch neue dynamische Elemente eingeführt werden.

Zusätzlich wird die kommende Saison 01 das Meta neu definieren, indem sie eine größere Vielfalt an Ausrüstungen, Perks und ein neues taktisches Element, Phantom Signal, einführt. Neue Call of Duty: Warzone Mastery Tarnungen sowie ein vollständiger Fortschrittspfad für Tarnungen werden ebenfalls für leidenschaftliche Spieler verfügbar sein.

Ein Blick auf Appalachia

Was ist Appalachia? Die Appalachen sind eine geografische Region in den Appalachen in Nordamerika, die sich von New Brunswick in Kanada bis nach Georgia, Alabama und Mississippi erstreckt. Diese Region ist bekannt für ihre natürliche Schönheit und Ressourcen, hat aber auch eine lange Geschichte wirtschaftlicher Herausforderungen. Trotz der reichen Ressourcen und Bemühungen zur Verbesserung der Wirtschaft bleibt Appalachia in vielen wirtschaftlichen Indikatoren hinter dem Rest der USA zurück.

Mit der Einführung von Haven’s Hollow in Call of Duty: Warzone werden die Appalachen nun in einem neuen Licht präsentiert, das die Spieler in eine farbenfrohe und strategisch herausfordernde Umgebung entführt.

Was hältst du von der neuen Karte Haven’s Hollow? Teile deine Meinungen und Erfahrungen in den Kommentaren!