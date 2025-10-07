Call of Duty kostenlos im Oktober spielbar – Strategie gegen Battlefield 6?

Die Konkurrenz im First-Person-Shooter-Genre erreicht einen neuen Höhepunkt, da Call of Duty: Black Ops 6 während der Veröffentlichungswoche von Battlefield 6 kostenlos spielbar sein wird. Vom 9. Oktober 2025 bis zum 16. Oktober 2025 kannst du Call of Duty: Black Ops 6 kostenlos ausprobieren. Dies fällt mit dem Launch von Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 zusammen und bietet dir die Möglichkeit, das gesamte Spielerlebnis von Black Ops 6 zu genießen, einschließlich der Kampagne, des Multiplayer- und Zombies-Modus, abgesehen vom Ranglistenspiel.

Die letzte Saison von Black Ops 6

Was erwartet dich in der letzten Saison von Black Ops 6? Die finale Season von Black Ops 6, genannt „The Haunting“, startet am 9. Oktober 2025. Diese Saison bringt nicht nur Gruselspaß zur passenden Halloween-Zeit, sondern auch eine Reihe von neuen Inhalten und Herausforderungen für alle, die sich der Herausforderung stellen möchten. Interessanterweise fällt der Start dieser Saison mit dem Beginn des kostenlosen Spielwochenendes zusammen, was dir einen weiteren Anreiz bietet, in die Welt von Black Ops 6 einzutauchen.

Activision hat diese strategische Entscheidung getroffen, um das Interesse an Call of Duty hochzuhalten, während Battlefield 6 in den Köpfen der Spieler präsent ist. Obwohl die genauen Verkaufszahlen noch nicht feststehen, hat Battlefield 6 bereits die Spielerzahlen von Call of Duty auf Steam übertroffen. Der Open Beta-Test von Battlefield 6 erreichte 521.079 gleichzeitige Nutzer, während Call of Duty eine Spitzenzahl von 491.670 erreichte.

Call of Duty-Erlebnisse zur selben Zeit

Warum sind die kostenlosen Call of Duty-Erlebnisse so wichtig? Diese Woche bietet gleich zwei kostenlose Call of Duty-Erlebnisse. Am 9. Oktober 2025 endet die offene Beta von Call of Duty: Black Ops 7, und direkt im Anschluss beginnt die kostenlose Testphase von Black Ops 6. Diese enge Abfolge könnte zufällig sein, doch das Timing ist schwer zu übersehen. Es ist eine kluge Marketingstrategie von Activision, um die Aufmerksamkeit von Battlefield 6 abzulenken und die Spieler bei der Stange zu halten.

Für dich als Fan von First-Person-Shootern ist dies eine großartige Gelegenheit, zwei der größten Shooter-Titel der Branche zu erleben, ohne einen Cent auszugeben. Ob du nun ein Fan von Call of Duty oder Battlefield bist, dieser Oktober verspricht spannende und unterhaltsame Gaming-Erlebnisse.

Wie geht es weiter?

Was bedeutet dies für die Zukunft von Call of Duty? Die Zukunft von Call of Duty sieht vielversprechend aus. Mit dem bevorstehenden Release von Black Ops 7 und der erfolgreichen Promotion von Black Ops 6 wird Activision sicherlich alles daransetzen, die Spielerbasis zu erweitern und das Interesse an der Franchise aufrechtzuerhalten. Zudem könnten zukünftige kostenlose Spielwochen in Betracht gezogen werden, um noch mehr Spieler für die Serie zu gewinnen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Konkurrenz zwischen Call of Duty und Battlefield in den kommenden Monaten aussehen wird. Beide Titel haben ihre treuen Anhänger, und die kommenden Veröffentlichungen werden sicherlich für spannende Entwicklungen in der Gaming-Community sorgen.

Was denkst du über diese Strategie von Activision? Wirst du die kostenlose Testphase von Black Ops 6 nutzen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!